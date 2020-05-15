В Morgan Stanley спрогнозировали, каким будет экономический кризис 2020 года

Несмотря на то, что пандемия коронавируса нанесла немало убытков мировой экономике, аналитики американского банка Morgan Stanley прогнозируют, что восстановление ситуации в мире будет намного быстрее, чем финансовый кризис 2008 года.

Эксперты банка ожидают, что глобальный экономический рост снизится до уровня -7,5% во втором квартале этого года, пишет Business Insider.

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Однако аналитики Morgan Stanley предполагают, что мировой рынок достигнет дорецессионного состояния в течение четырех-восьми кварталов, то есть быстрее, чем 6-14 кварталов, которые нужны для восстановления после большого финансового кризиса.

Нынешняя ситуация не такая, как во время финансового кризиса. Банковская система сегодня находится в лучшем состоянии, чем до начала большого финансового кризиса,

– отметил Четан Ахья, экономист Morgan Stanley.

Ряд экономических показателей Morgan Stanley демонстрируют признаки улучшения.

Потребительские расходы сокращаются медленнее, чем в первые недели вспышки коронавируса, потребительские настроения также улучшились,

– заявил Ахья.

В Morgan Stanley утверждают, что в феврале наблюдался экономический спад в Китае, в апреле - экономика еврозоны значительно замедлилась. По данным банка, США, вероятно, достигли максимального экономического спада в конце апреля.

Эксперты финучреждения считают, что экономика Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки достигнет дна позже в этом году.

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Кроме того, медленный запуск экономики во всем мире, вероятно, улучшит производственные тенденции.

Некоторые штаты США уже начали запускать экономику, восстанавливать деятельность бизнеса. По нашим подсчетам, до середины мая 54% экономики страны будет находиться на этапе восстановления,

– утверждает Ахья.

В Morgan Stanley внимательно наблюдают за восстановление экономической активности в Китае. Это помогает им оценивать, как будут развиваться остальные регионы мира. Предсказания экспертов банка основываются именно на способах, а не на продолжительности или объемах экономического восстановления.

В то же время аналитики банка заявляют о возможной второй волне коронавируса, которая тоже повлияет на мировую экономику.

Мы признаем, что нам неизвестны многие проявления вируса. Однако мы ожидаем, что еще одна вспышка вируса будет,

– заявил Ахья.