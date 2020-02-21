Morgan Stanley расширяется: банк вложит 13 млрд долларов в еще одну компанию

Инвестиционный банк Morgan Stanley объявил о покупке платформы для онлайн-трейдинга E-Trade. Стоимость финансовой компании составляет 13 млрд долларов.

Morgan Stanley заплатит 58,74 доллара за акцию E-Trade в рамках соглашения, что объединяет 3,1 трлн долларов в клиентских активах, пишет PYMNTS.com. Соглашение, как ожидается, будет полностью закрыто в четвертом квартале 2020 года.

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На фоне известия о покупке онлайн-площадки для трейдинга акции Morgan Stanley уменьшились на 3%, а ценные бумаги E-Trade, наоборот, выросли в цене на 24% до 55,90 доллара за штуку.

E-Trade поможет нашему бизнесу расти. В частности, благодаря сервису мы сможем сосредоточиться на улучшении методов управления капиталом наших клиентов. Кроме того, покупка E-Trade следует стратегии банка перейти к более сложным бизнес-процессам, которые обеспечат наличие долговременных источников дохода, – отметил генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман.

Еще в прошлом году Чарльз Шваб приобрел трейдинговую платформу TD Ameritrade за 26 млрд долларов.

Многие аналитики предполагали, что интернет-трейдинг станет перспективной сферой для ряда финансовых учреждений. Ведь брокерская индустрия, как самостоятельная отрасль, подвергается постоянному маржинальному давлению из-за безкомиссионные торги.

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Так, когда в октябре прошлого года Шваб решил отказаться от снятия комиссий за трейдинговые операции в интернете на своей платформе, другие сервисы (Fidelity и E-Trade) не имели выбора и сделали то же самое.

Аналитики отмечают, что E-Trade является действительно привлекательной целью для Morgan Stanley. Депозитная база брокера генерирует депозиты на сумму 56 млрд долларов в год. По словам аналитиков, в 2019 году инвестиционный банк пытался привлекать депозиты для финансирования кредитов своих состоятельных клиентов. Эксперты убеждены, что депозитный бизнес сможет предоставить ряд дополнительных преимуществ для Morgan Stanley.