Нацбанк будет повышать финансовую грамотность украинцев

Национальный банк получил полномочия на повышение финансовой грамотности украинцев. В частности, украинцам обещают Ночь в музее денег.

Об этом говорится на странице Нацбанка в Facebook.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг" народные депутаты приняли еще 20 сентября 2019 года, а 22 сентября он был подписан президентом.

Согласно этому правовому акту государственные органы получают специальные полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг и определения принципов защиты прав потребителей финансовых услуг. Этими государственными органами являются Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

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Нацбанк сообщает, что среди мер по повышению финансовой грамотности украинцев будут:

дни финансовой грамотности в десяти городах;

специальные учебные занятия со школьниками и студентами высших учебных заведений;

научная конференция с участием Киевской школы экономики для студентов и молодых исследователей на тему регулирования банковского сектора и монетарной политики;

Ночь в Музее денег Национального банка.

Кроме того, продолжится работа над преобразованием Музея денег Национального банка в современный Образовательно-информационный центр, который будет сочетать Музей денег, Центр просвещения молодежи и Центр компетенций учителей.

Как внедряется финансовая грамотность в Украине?

В рейтинге финансовой грамотности населения, который составило Агентство США по международному развитию (USAID), Украина с Польшей занимает последнее, тридцатое место. Именно поэтому Национальный банк еще в прошлом году начал проводить политику по улучшению финансовой грамотности среди украинцев.

В августе 2019 года заместитель министра образования и науки Вадим Карандий сообщил о том, что ученики 9-х и 10-х классов получат новые учебные материалы по финансовой грамотности. По словам заместителя учебники учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет.

В этом году, как заявляет Нацбанк, планы – еще масштабнее.

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