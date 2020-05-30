Не SpaceX единой: 4 компании аэрокосмической отрасли, в акции которых выгодно вложить деньги
Из-за пандемии коронавируса бизнесу пришлось немного затянуть пояс. Когда сфера онлайн-продаж, доставки продуктов и готовой пищи находятся на пике популярности, ряд авиаперевозчиков переживают кризис. Однако это не касается аэрокосмической отрасли.
Все с нетерпением наблюдают за подготовкой NASA и SpaceX к первому полету на космическом корабле Crew Dragon частной компании. Акции Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона тоже довольно неплохо держатся на бирже. Инвестиции в космическую отрасль действительно являются перспективными. Больше о компаниях индустрии, акции которых торгуются на бирже, для Инвестиций24 рассказал Денис Белый, аналитик компании "Фридом Финанс Украина".
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Virgin Galactic
28 октября 2019 года на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) началась торговля акциями космической компании британского предпринимателя Ричарда Брэнсона – Virgin Galactic. В результате она стала первой публической коммерческой космической компанией.
Основатель компании Ричард Брэнсон / Фото Flickr
Во время коронавируса предприятие потеряло около 77% стоимости своих акций, однако быстро начало восстановления. В частности, в период с 20 марта по 20 мая ценные бумаги подорожали на 55%. За аналогичный период индекс S&P 500 вырос всего на 29%.
Толкают акции вверх далеко идущие планы компании: до конца 2020 года планирует осуществить первый в мире туристический суборбитальный полет.
Корабль Virgin Galactic VSS Unity с шестью туристами на борту будет поднят самолетом-носителем на высоту около 15 км, затем отделится от него и на своих двигателях поднимется до 80 километров или чуть выше, где теоретически начинается "космос". Затем предусмотрена посадка VSS Unity на аэродром уже на собственных крыльях.
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P/S
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P/B
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Earnings Yield, %
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Enterprise value, Bil USD
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1447,22
|
8,41
|
-7,1
|
3,05
Интересные факты о компании Фирма входит в состав холдинга Virgin Group, который основал миллиардер Ричард Брэнсон. Деятельность компании сосредоточена на запуске искусственных спутников. В течение длительного времени Virgin Galactic продает билеты на частные туристические полеты. Как известно, первыми в космос будут отправлены 600 человек. Они уже даже оплатили полную стоимость билета, размер которой 250 000 долларов. Интересно, что среди первых космических туристов являются известные голливудские звезды и знаменитые поп-исполнители. Речь идет о Леонардо ди Каприо и певце Джастине Бибере.
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Airbus Group
Компания упала в цене на 65% во время кризиса и еще не начала "ралли" вверх. Сейчас цены находятся в диапазоне 50-62 долларов. Однако аналитики Reuters по консенсус-прогнозам сходятся в целевой цене в 79-81 доллара, что на 38% выше текущей цены.
Триггером выживания компании во время кризиса станет именно государственная поддержка. Например, Airfrance обязана покупать самолеты только в Airbus.
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P/S
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P/B
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Earnings Yield, %
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Enterprise value, Bil USD
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0.7
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13.71
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-3.92
|
58.5
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General Dynamics
Значительную роль в бизнесе компании играет разработка и производство мощных информационных систем, применяемых для управления вооруженными силами США. Среди них:
- система управления межконтинентальными ракетами (МХ)
- системы телекоммуникационного наблюдения и обработки данных спутниковой разведки (SAPS)
- модульные комплексы трансляции, распознавания и обработки сигналов (MASP)
- мультиресурсные системы информационного обеспечения (GDMX) и др.
F-16 Национальной гвардии США от General Dynamics / Фото Wikimedia Commons
Кроме этого, General Dynamics на протяжении длительного времени работала совместно с NASA над созданием, эксплуатацией и совершенствованием автоматизированной системы пуска, контроля и орбитальной коррекции космических спутников (TDRSS).
Сегодня акции компании котируются по цене 150 долларов. Ожидания аналитиков сходятся на цене в будущем в 167-168 долларов, по данным Reuters. Такой прирост цены обеспечит инвесторам доходность в 12%.
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P/S
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P/B
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Earnings Yield, %
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Enterprise value, Bil USD
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1.11
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3.23
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7.98
|
56.68
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Thales Group
Это международная промышленная группа, которая производит информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения. Она занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС (радиолокационная станция) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме этого, компания производит значительную часть компонентов БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование) для военной авиации. Через фирму Elettronica (в которой Thales имеет 33% акций) осуществляется поставка электроники для истребителя Eurofighter и вертолета NH90.
Компания была основана в 1892 году. Главный офис находится в городе Нейи-сюр-Сен под Парижем. Компания имеет офисы в более чем 50 странах, а штат сотрудников насчитывает около 68 000 человек.
Цена акций компании находится на уровне 70 евро, с прогнозом роста стоимости до 87-88 евро, по данным аналитиков Reuters. Такой прирост обеспечит доходность инвесторам на уровне 25%.
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P/S
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P/B
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Earnings Yield, %
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Enterprise value, Bil USD
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0.82
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2.76
|
7.44
|
20.32