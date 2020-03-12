Нефть дешевеет, акции падают в цене: рынки после запрета на въезд европейцам в США

Цены на нефть снизились на 4% после объявления президента США Дональда Трампа о временном прекращении въезда граждан Европы, за исключением Великобритании, в США. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

По данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent стали дешевле на лондонской бирже ICE Futures на 4,4%, достигнув 34,22 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI опустились на 4,2% – до 31,60 доллара за баррель.

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После заявления Трампа резко обвалились мировые фондовые рынки:

Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 снизились более чем на 4%.

снизились более чем на 4%. Индекс Euro Stoxx 50 опустился до самого низкого уровня с 2016 года, потеряв 5,8%.

опустился до самого низкого уровня с 2016 года, потеряв 5,8%. Японский фондовый индекс Nikkei снизился на 5%.

снизился на 5%. Фондовый индекс Гонконгской бирже Hang Seng снизился на 3,8%.

Курс иены вырос на 1%, а евро, наоборот, дешевеет.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 8,7 базисных пункта.

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Напомним, в среду, 11 марта, Дональд Трамп официально заявил, что США временно прекращает сообщение с Европой, кроме Великобритании, на 30 дней. Решение начнет действовать с пятницы, 13 марта. По словам Трампа, на торговлю это ограничение не повлияет. Также президент США поручил Министерству финансов отсрочить уплату налогов для лиц, инфицированных коронавирусом.

Решение властей США доказывает, что коронавирус все сильнее влияет и на бизнес, и на жизнь граждан. Участники фондового рынка утверждают, что существует большой шанс повторения 2008 года и наступления нового финансового кризиса в мире. Стоит отметить, что американский рынок акций после ряда падений снизился в среднем на 20%.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 11 марта 2020 в мире зарегистрировано 119 132 подтвержденных случаев заражения, из них 4284 – закончились смертью. Выздоровели уже 65 766 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.