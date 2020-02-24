Нефть дешевеет, фондовые индексы падают: рынки все еще лихорадит от коронавируса
Понедельник, 24 февраля, начался со снижения цен на акции и нефть. Несмотря на такое падение на рынке ценных бумаг и полезных ископаемых, стоимость золота выросла.
Лихорадка на мировых рынках вызвана новостями об увеличении количества смертей в результате коронавируса в Южной Корее, Италии и странах Ближнего Востока. Об этом сообщает "Лига.Бизнес" со ссылкой на международные СМИ.
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Как изменились ключевые показатели фондового рынка:
- Фьючерсы на акции E-Minis на S&P 500 сначала биржевых торгов стали дешевле на 1,2%.
- Японский фондовый индекс Nikkei снизился более чем на 2%.
- Европейские фондовые индексы тоже стали дешевле: EuroStoxx 50 – на 1,5%, FTSE на 1%.
- Базовый индекс Австралии опустился на 2,2%.
- Базовый индекс Новой Зеландии также снизился на 1,3%.
- Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 3%.
- Торги на китайских фондовых биржах тоже начались падением ключевых индексов. В частности, Blue-Chip CSI300 снизился на 0,6%.
- Исторического минимума с начала февраля достиг индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии. Этот показатель опустился на 1,6%.
Как коронавирус повлиял на цену нефти?
Нефть марки Brent стала дешевле на 3% – 1,77 доллара. Сейчас ее цена составляет 56,72 доллара за баррель. Стоимость барреля нефти WTI тоже снизилась на 2,7% (1,48 доллара) до 51,9 доллара.
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Однако на прошлой неделе цены на нефть возобновили свой рост. В частности, стоимость Brent достигла почти 60 долларов за баррель. Это произошло благодаря новости о том, что действия властей Китая смогут смягчить влияние коронавируса на мировую экономику. Несмотря на это, аналитики не спешили прогнозировать дальнейший рост цен на нефть.
Что с ценой золота?
Фьючерсы на золото выросли на 1%. Поэтому сейчас цена одной унции драгметалла составляет 1665,1 доллара. Спот-золото тоже резко выросло в цене, достигнув максимума в течение последних семи лет – 1678,58 доллара.
Что известно о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 24 февраля 2020 в мире зарегистрировано 79 360 подтвержденных случаев заражения, из них 2619 – летальные. Выздоровели уже 25360 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.