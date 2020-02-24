Нефть дешевеет, фондовые индексы падают: рынки все еще лихорадит от коронавируса

Понедельник, 24 февраля, начался со снижения цен на акции и нефть. Несмотря на такое падение на рынке ценных бумаг и полезных ископаемых, стоимость золота выросла.

Лихорадка на мировых рынках вызвана новостями об увеличении количества смертей в результате коронавируса в Южной Корее, Италии и странах Ближнего Востока. Об этом сообщает "Лига.Бизнес" со ссылкой на международные СМИ.

Читайте также: Коронавирус: что о нем говорят Apple, Coca-Cola, Nike и другие компании

Как изменились ключевые показатели фондового рынка:

Фьючерсы на акции E-Minis на S&P 500 сначала биржевых торгов стали дешевле на 1,2%.

на S&P 500 сначала биржевых торгов стали дешевле на 1,2%. Японский фондовый индекс Nikkei снизился более чем на 2%.

снизился более чем на 2%. Европейские фондовые индексы тоже стали дешевле: EuroStoxx 50 – на 1,5%, FTSE на 1%.

– на 1,5%, на 1%. Базовый индекс Австралии опустился на 2,2%.

опустился на 2,2%. Базовый индекс Новой Зеландии также снизился на 1,3%.

также снизился на 1,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снизился на 3%.

снизился на 3%. Торги на китайских фондовых биржах тоже начались падением ключевых индексов. В частности, Blue-Chip CSI300 снизился на 0,6%.

снизился на 0,6%. Исторического минимума с начала февраля достиг индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии. Этот показатель опустился на 1,6%.

Как коронавирус повлиял на цену нефти?

Нефть марки Brent стала дешевле на 3% – 1,77 доллара. Сейчас ее цена составляет 56,72 доллара за баррель. Стоимость барреля нефти WTI тоже снизилась на 2,7% (1,48 доллара) до 51,9 доллара.

По теме: Объем нефтепереработки в Китае рекордно снизился: в чем причина резкого падения

Однако на прошлой неделе цены на нефть возобновили свой рост. В частности, стоимость Brent достигла почти 60 долларов за баррель. Это произошло благодаря новости о том, что действия властей Китая смогут смягчить влияние коронавируса на мировую экономику. Несмотря на это, аналитики не спешили прогнозировать дальнейший рост цен на нефть.

Что с ценой золота?

Фьючерсы на золото выросли на 1%. Поэтому сейчас цена одной унции драгметалла составляет 1665,1 доллара. Спот-золото тоже резко выросло в цене, достигнув максимума в течение последних семи лет – 1678,58 доллара.

Что известно о коронавирусе Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 24 февраля 2020 в мире зарегистрировано 79 360 подтвержденных случаев заражения, из них 2619 – летальные. Выздоровели уже 25360 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом не зафиксировано.