Нефть дешевеет несмотря на достижение договоренности ОПЕК+: что прогнозируют эксперты

В ходе торгов во вторник, 14 апреля, цены на нефть эталонных марок снова начали снижаться. Инвесторы продолжают оценивать соглашение ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи.

По информации Интерфакс-Украина, цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 31,49 доллара за баррель. Таким образом, стоимость сырья этой марки на 0,25 доллара (0,79%) снизилась от показателей прошлой сессии торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустились на 0,52 доллара (2,32%), достигнув 21,89 доллара за баррель.

Детальнее о соглашении ОПЕК+: Страны ОПЕК+ согласовали рекордное снижение добычи нефти: как это повлияло на цену сырья

Напомним, на выходных страны-участники группы ОПЕК+ договорились об уменьшении объемов добычи нефти на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня этого года. Предполагается, что США, Бразилия и Канада дополнительно снизят объемы еще на 3,7 млн баррелей. Ведь производство в этих странах претерпело падение из-за обвала цен на нефть.

Как будет развиваться рынок нефти в 2020 году: прогнозы

По прогнозам Управления энергетической информации Министерства энергетики США, добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах в мае снизится на 183 000 баррелей в сутки и достигнет 8,526 млн баррелей в сутки. Сейчас этот объем составляет 8,709 млн баррелей в сутки.

Ситуация на рынке нефти с начала года: Рекордный обвал цен и резкое снижение спроса: каким был первый квартал 2020 для рынка нефти

Специалисты Института международных финансов (IIF) прогнозируют, что нефть Brent будет торговаться в 2020 году в среднем по 40 долларов за баррель. В то же время объемы добычи сырья в США снизятся на 900 000 баррелей в сутки – до 12,3 млн баррелей в сутки. Причиной этому стал обвал цен, который занизил уровень окупаемости добычи сланцевой нефти (45 долларов за баррель).

Ряд американских компаний в последние недели сократили планы по расходам и бурению, что, в свою очередь, приведет к уменьшению нефтедобычи в 2020 и 2021 годах,

– отметили в IIF.

Также в IIF предполагают, что спрос на нефть возобновит рост в третьем-четвертом кварталах этого года. По их прогнозам, в 2020 году потребление сырья снизится в среднем на 8 млн баррелей в сутки.

Слабая тенденция на увеличение цен нефти объясняться возможным несоблюдением условий соглашения ОПЕК+ и медленным восстановлением спроса на сырье во втором полугодии, добавили в IIF.



Фондовые рынки растут: Рынки акций в Азии растут на фоне сообщений о восстановлении экономики Китая

Кроме того, трейдеры оценивают уровень развития экономики Китая. В частности, объемы экспорта и импорта снизились в марте. Несмотря на это темпы падения экономики КНР значительно замедлились. Экономическая активность в стране постепенно стабилизируется после снятия всех ограничений, ранее установленных властями из-за распространения пандемии коронавируса.