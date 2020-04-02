Нефть дорожает, цены на акции резко упали: ситуация на финансовых рынках нестабильная

В четверг, 2 апреля, мировые фондовые рынки снова упали. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о том, что для Соединенных Штатов наступают "ужасные дни". Ведь число жертв будет расти.

Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии снизился на 1,2%, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на иностранные СМИ. Японский биржевой индекс Nikkei после значительного падения накануне потерял еще 1,5%.

Читайте также: Коронавирус привел к большому обвалу на фондовом рынке США: итоги первого квартала

Фондовые рынки в Гонконге, Сиднее, Шанхае и Сеуле тоже обвалились.

Австралийский фондовый индекс ASX 200 снизился на 2,6%. Такое падение вызвано обвалом банковских акций после того, как центральный банк Новой Зеландии приостановил банковские дивиденды. Это решение новозеландского финрегулятора негативно повлияло на банки Австралии, которые являются владельцами большинства крупных кредиторов Новой Зеландии.

Также снизилась доходность по 10-летним казначейским облигациям США. В частности, она опустилась до 0,5680%, самого низкого уровня с 10 марта этого года. Три ключевые индексы фондового рынка США обвалились более чем на 4% всего лишь за одну ночь.

Знать больше: Коррекция на фондовом рынке США: что нужно знать о ключевых изменениях на биржах

Относительно валютных рынков, то доллар смог удержать свои позиции, достигнув 1,0950 евро за один доллар и 107,31 иены за доллар. Спотовая цена золота снизилась на 0,5% – до 1584,33 доллара за унцию.

Ситуация на рынке нефти

Фьючерсы на нефть немного стабилизировались после обвала в ночь с 1 на 2 апреля. Однако спрос на сырье остается слабым. Из-за низкой цены нефти резервуары для ее хранения быстро наполняются. Поэтому если не удастся решить вопрос со стоимостью сырья и объемами его добычи, спрос на черное золото еще больше уменьшится.

По состоянию на утро 2 апреля цена на нефть Brent составила 26,38 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI – 21,39 доллара за баррель.

Отметим, что падение стоимости нефти остановилось 31 марта, когда президенты США и России пообщались по телефону касательно стабилизации энергетических рынков. Несмотря на это, первый квартал 2020 стал для рынка нефти худшим. В частности, стоимость Brent с начала года упала на 65,6%, а WTI – на 66,5%.