Нефть дорожает: как выросли цены на сырье после большого обвала

По состоянию на среду, 11 марта, цены на нефть продолжают расти на фоне ожиданий относительно введения властями США дополнительных мер, направленных на поддержку экономики страны.

Когда эти меры будут введены – пока неизвестно. Поэтому такая неопределенность негативно влияет на настроение участников рынка, сообщает Интерфакс-Украина.

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Во вторник, 10 марта, в Белом доме и Конгрессе США активно обсуждали дальнейшие действия власти, направленные на поддержку темпов развития экономики и смягчения налоговой нагрузки на граждан. Детали и конкретные сроки реализации этих решений неизвестны.

Однако эксперты считают, что даже эти действия властей США не смогут улучшить ситуацию на рынках.

В результате цены на золото начали увеличиваться, а доходность 10-летних казначейских облигаций, наоборот, – опускается. Также опустились на 2,2% фьючерсы на индекс S&P 500.

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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на сегодня, 11 марта, составила 38,5 доллара за баррель. Этот показатель вырос на 3,5% по сравнению с предыдущей сессией торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 2,8%, достигнув 35,3 доллара за баррель.

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Отже, ціни на нафту трохи відновилися після рекордного падіння в понеділок, 9 березня, коли Саудівська Аравія вирішила збільшити обсяги видобутку нафти і, відповідно, знизити вартість сировини для покупців.