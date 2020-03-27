Нефть и акции дорожают, золото и доллар падают: что происходит на финансовых рынках

В пятницу, 27 марта, азиатские фондовые рынки и цены на нефть поднялись. Этому способствовали ожидания инвесторов на дополнительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Такая потребность возникла после обнародования новых данных относительно роста уровня безработицы в США до рекордного уровня, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на зарубежные СМИ.

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Как изменились основные фондовые индексы Азии

Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 1,2% .

по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии . Японский фондовый индекс Nikkei вырос на 1,44% .

. Фьючерсы E-Mini на S&P 500 снизились на 0,95% , несмотря на трехдневный рост индекса акций крупнейших американских компаний S&P 500.

, несмотря на трехдневный рост индекса акций крупнейших американских компаний S&P 500. Цена акций в Китае увеличилась на 0,8% .

. Акции в Южной Корее, которая тоже сильно пострадала от пандемии коронавируса, поднялись на 1,62%.

Снижение курса доллара

Курс доллара начал снижаться относительно других валют. Ведь сейчас набирают обороты решения центральных банков, направленные на решение проблемы дефицита доллара на финансовых рынках.

Валютный стратег компании Daiwa Securities в Токио отметил, что попытки скупать доллары из-за проблем с ликвидностью уже не такие большие.

Такая бурная реакция финансовых рынков на доллар возникла после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что в Соединенных Штатах может начаться рецессия. Кризис, в свою очередь, повлечет стремительный рост уровня безработицы в стране.

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В результате на валютном рынке США курс доллара снизился на 0,89% до 108,64 иены в Азии. В течение недели американская валюта упала на 2%.

Кроме того, доллар продемонстрировал снижение в течение недели и относительно других валют: швейцарского франка, фунта и евро.

Как изменились цены на нефть Во время открытия азиатских рынков нефть марки WTI выросла в цене на 2,08% – до 23,07 доллара за баррель. По состоянию на пятницу, 27 марта, 8:10 по Киеву стоимость Brent составляет 26,50 доллара за баррель, а WTI – 23,02 за баррель.

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Цена золота

Золото стало дешевле на 0,44%, достигнув 1626,16 доллара за унцию.

Участники рынка золота обеспокоены снижением предложения после того, как произошло расхождение между ценами в Лондоне и Нью-Йорке. Ведь из-за распространения коронавируса страны вынуждены были закрыть границы. Поэтому самолеты, которые ранее перевозили золото, не осуществляют рейсы. Кроме того, ряд заводов по переработке драгоценных металлов тоже не работает.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусау 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По состоянию на 27 марта 2020 в мире зарегистрировано 537 808 подтвержденных случаев заражения, из них 24 127 – закончились смертью. Выздоровели уже 123 312 человек.



В Украине подтверждено 218 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 5 – летальные, а 4 пациента выздоровели.