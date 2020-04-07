Нефть подорожала после обвала цен накануне: рынки ожидают встречи ОПЕК

Во вторник, 7 апреля, цены на нефть выросли на фоне ожиданий, что крупнейшие мировые производители сырья согласятся сократить объемы добычи продукции.

Пандемия коронавируса привела к значительному снижению спроса на нефть, сообщает Investing.com. Кроме того, неблагоприятная ситуация на рынке нефти вызвана ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией.

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Нефть марки Brent подорожала на 2,8% (93 цента) и составляет 33,98 доллара за баррель. В понедельник, 6 апреля, стоимость сырья упала более чем 3%. Нефть WTI выросла в цене на 79 центов или на 3,03% – до 26,87 доллара за баррель. Накануне стоимость американской нефти снизилась на 8%.

Ситуация на рынке нефти: последние сведения

Основные мировые производители нефти, среди которых Саудовская Аравия и Россия, вероятно, договорятся о сокращении объемов добычи продукции в четверг, 9 апреля.

Уменьшить объемы добычи сырья стоит для поддержания мировой экономики, страдающей от негативных последствий коронавируса.

Пандемия привела к прекращению деятельности ряда компаний, а половина населения мира вынуждено оставаться дома, чтобы сдержать темпы распространения смертельного заболевания.

Нефтепроизводители должны сократить объемы добычи, если они хотят предотвратить полное перенасыщение нефтяных рынков,

– отметили представители Eurasia Group.

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Спрос на нефть во всем мире снизился на 30%, или на около 30 млн баррелей в день. Ситуация на рынке ухудшилась после решения Саудовской Аравии и России "открутить краны" и увеличить добычу нефти после неудачной встречи ОПЕК в начале марта.

В понедельник, 6 апреля, цены на нефть снова обвалились. Падению предшествовал перенос встречи ОПЕК на четверг, 9 апреля. В ходе собрания Саудовская Аравия и Россия должны договориться о сокращении нефтедобычи. Не последнюю роль в этом вопросе играют Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 6 апреля, что ОПЕК не просила его подтолкнуть отечественных производителей нефти, снизить объемы добычи. Однако, по его словам, объемы добычи сырья в США, все-таки, уменьшатся в ответ на падение цены продукции.

Скоординированные действия американских нефтепроизводителей по сокращению объемов добычи сырья, как правило, является нарушением антимонопольного законодательства страны.