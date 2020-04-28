Нефть продолжает дешеветь: почему падают цены на сырье и как изменилась ситуация на рынке

Нефть марки WTI продолжает снижаться в цене. Инвесторы стремятся как можно быстрее избавиться от фьючерсных контрактов в условиях усиленного перепроизводства ресурса.

Согласно информации Лига.Бизнес, по состоянию на 8:45 по киевскому времени вторника, 28 апреля, американская нефть WTI подешевела на 12% – до 11,19 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть Brent к этому времени торговались по 19,35 доллара за баррель, снизившись на 3,2% от цены на момент закрытия предыдущей сессии торгов.

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Так, нефть WTI резко подешевела после того, как большой нефтяной биржевой инвестиционный фонд United States Oil Fund раскрыл информацию о своих намерениях продать свои июньские контракты. На фьючерсные контракты за июнь на нефть WTI приходится 20% портфеля инвестфонда размером 3,6 млрд долларов.

По мнению аналитиков JPMorgan, американские нефтепроизводители должны еще в этом месяце снизить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Именно этот шаг позволит избежать заполнения на 90% резервуаров в Кушинге (штат Оклахома, США), крупнейшем американском нефтехранилище, в мае-июне этого года.



Нефтяные резервуары в Кушинге, штат Оклахома / Flickr

Сами представители ОПЕК прогнозируют восстановление роста цен на нефть. По словам министра энергетики Алжира Мохаммеда Акраба, цены на нефть поднимутся до 40 долларов за баррель во втором полугодии 2020 года.

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Отметим, что в понедельник, 27 апреля, цены на нефть резко снизились после многодневного роста на прошлой неделе. Brent торговалсь за чуть более, чем 21 доллар за баррель, а WTI – по 15,57 доллара за баррель. Таким образом, опасения инвесторов относительно отсутствия мест для хранения сырья через все еще высокое предложение не утихают.

Участники финансовых рынков надеются, что с началом действия соглашения ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи, стоимость сырья стабилизируется. Однако ситуация на рынке пока не позволяет точно утверждать об этом. Все еще низкий спрос на нефть, высокое предложение и переполнения мест для хранения продукта являются основными проблемами рынка.

Напомним, в пятницу, 1 мая, вступит в действие соглашение ОПЕК+. В течение мая-июня 2020 году добыча нефти сократится на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки с июля и до конца 2020 года – на 7,7 млн баррелей в сутки, а до мая 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки.