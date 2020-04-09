Нефть продолжает дорожать, цены на акции растут: что известно о ситуации на рынках

В четверг, 9 апреля, фондовые рынки Азии выросли на фоне надежд, что пандемия коронавируса приближается к пику и правительства стран будут вводить дополнительные сдерживающие меры.

Цены на нефть эталонных марок тоже продолжают расти, сообщает Лига.Бизнес с ссылкой на зарубежные СМИ. Участники рынка ожидают результатов встречи ОПЕК, в результате которой Саудовская Аравия и Россия должны договориться о сокращении объемов добычи нефти.

Больше об инвестициях: Как инвесторы оценивают ситуацию на рынках и куда вкладывать деньги во время кризиса

Как изменились основные фондовые индексы:

Индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии вырос на 0,6%.

акций Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии вырос на 0,6%. Цены на акции в Китае поднялись на 0,54%.

поднялись на 0,54%. Австралийский фондовый рынок вырос на 1,52%.

вырос на 1,52%. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 увеличился на 3,41 по состоянию на среду, 8 апреля. Однако сегодня, 9 апреля, этот рост замедлился до 0,27%.

увеличился на 3,41 по состоянию на среду, 8 апреля. Однако сегодня, 9 апреля, этот рост замедлился до 0,27%. Японский фондовый индекс Nikkei, напротив, снизился на 0,55% из-за увеличения количества больных коронавирусом. Вследствие роста числа инфицированных власти Японии объявили в Токио и других городах чрезвычайное положение.

Интересно: Куда инвестируют милениалы: названы самые популярные компании за последний месяц

Курсы валют

Индекс доллара относительно других шести основных валют не изменился, оставшись на отметке 100,15.

Канадский доллар торгуется на уровне 1,4025 за доллар США. Курс валют восстанавливается после четырехлетнего минимума в 1,4669 канадских долларов, достигнутого 20 марта.

Курс евро к доллару снизился на 0,35% и составляет 1,0858 евро за один доллар.

Падение курса валюты произошло из-за того, что министры финансов еврозоны в среду, 8 апреля, не смогли договориться о дополнительных мерах, направленных на поддержку экономики своих стран, которая пострадала из-за коронавируса.



Читайте также: Бизнесмены против пандемии: основатель Twitter отдал часть своего состояния на борьбу с COVID-19

Норвежская крона также немного окрепла до 11,1205 за евро. Таким образом, курс норвежской кроны достиг самого высокого уровня с середины марта, увеличившись почти на 19% от рекордно низкой отметки 19 марта.

Цены на нефть

Нефть Brent подорожала на 2,5%, достигнув 33,71 доллара за баррель. Цена на нефть WTI поднялась на 4,58% и составляет 26,24 доллара за баррель.

Что известно о росте цен на нафту: Нефть подорожала после обвала цен накануне: рынки ожидают встречи ОПЕК

Напомним, сегодня, 9 апреля, должна состояться видеоконференция Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеров, среди которых есть и Россия. Участники рынка надеются, что сторонам удастся договориться о сокращении объемов нефтедобычи. Надежды, что договоренности удастся достичь подтверждаются тем, что Россия сообщала о готовности уменьшить объемы на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Пандемия коронавируса 2020 года: что известно состоянию на 9 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1 489 981 подтвержденных случаев заражения, из них 88 567 – закончились смертью. Выздоровели уже 330 782 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 1892 случаев заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 57 – летальные, а 45 пациентов выздоровели.