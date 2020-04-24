Нефть продолжает дорожать: что влияет на рост цен сырья

В пятницу, 24 апреля, цены на нефть продолжают расти на фоне сообщений о том, что Кувейт снизил объемы добычи сырья.

Еще одним стимулом, который активизировал рост цен на "черное золото" стал новый антикризисный пакет, принятый Конгрессом США, сообщает Лига.Бизнес с ссылкой на иностранные СМИ.

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Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent составляет 22,19 доллара за баррель, то есть она выросла на 4,03% по сравнению с предыдущей сессией торгов. Цена барреля июньской нефти WTI поднялась на 4,79% – до 17,29 доллара.

Накануне, 23 апреля, стоимость нефти эталонных марок тоже демонстрировала рост: Brent торговалась в пределах 20,08-23,20 доллара за баррель, а WTI – 13,36-18,15 доллара за баррель.

Причины увеличения цен на нефть

Росту цен на нефть предшествовало заявление Кувейта о начале снижения поставок сырья на внешние рынки уже в этом месяце, то есть не дожидаясь мая. Согласно договору ОПЕК+, эта страна должна сократить добычу на 140 тыс. баррелей в сутки от базового уровня 2,809 млн баррелей в сутки. В марте Кувейт добывал 2,840 млн баррелей в сутки.

Кроме того, на стоимость нефти повлияло и решение Конгресса США одобрить антикризисный пакет размером 484 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса и восстановления экономики страны.

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Касательно добычи нефти в США, то на прошлой неделе она снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки и составляет 12,2 млн баррелей в сутки. Отраслевой регулятор Оклахомы позволил нефтепроизводителям закрывать скважины без потери аренды. Как ожидается, это решение позволит замедлить рост объемов поставок сырья.

Обвал цен на нефть 2020: основные сведения

Напомним, в понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов на нефть WTI снизилась почти на 300% и достигла отрицательного значения. В частности, впервые в истории стоимость американской нефти была негативной – минус 37,6 доллара за баррель.

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Через день, 22 апреля, цена на нефть Brent тоже резко упала, опустившись до 20-летнего минимума. Июньские фьючерсы этой марки сырья торговались ниже 16 долларов за баррель, что в четыре раза меньше, чем было в январе 2020 года.



Что нужно знать о падении цен на нефть 2020 года / Инфографика 24 канала