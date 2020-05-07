Нефть продолжает дорожать. Стало известно, какой может быть цена сырья к концу 2020 года

В четверг, 7 мая, цены на нефть эталонных марок выросли после незначительного снижения накануне. Как только соглашение ОПЕК+ начало действовать 1 мая, цены на нефть возобновили рост.

По информации Интерфакс-Украина, июльские фьючерсы на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures торговались по 29,89 доллара за баррель. Этот показатель выше на 0,57% (0,17 доллара) за цену, установленную во время предыдущей сессии торгов. По результатам торгов в среду, 6 мая, июльские фьючерсы подешевели на 4% (1,25 доллара) – до 29,72 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли в цене на 0,83% (0,2 доллара), достигнув 24,19 доллара за баррель. На момент закрытия предыдущей сессии торгов цена американской нефти составляла 23,99 доллара за баррель.

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Ситуация на рынке нефти и прогнозы аналитиков

По данным Министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе, завершившейся 1 мая, увеличились на 4,59 млн баррелей. Резервы бензина в Соединенных Штатах в течение недели снизились на 3,16 млн баррелей, а дистиллятов - увеличились на 9,52 млн баррелей.

Ранее аналитики S&P Global Platts прогнозировали, что запасы нефти в США вырастут на 7,1 млн баррелей, запасы бензина упадут на 400 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов увеличатся на 3,5 млн баррелей.

Мы все еще надеемся, что цены на Brent смогут восстановиться до 38-39 долларов за баррель к концу 2020 года,

– отметили эксперты австралийского банка Commonwealth Bank.

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Кроме того, аналитики банка прогнозируют, что восстановления цен, вероятно, следует ожидать только с середины 2020 года. Ведь в ближайшее время все еще будет сохраняться значительный избыток запасов нефти.

Что нужно знать о соглашении ОПЕК+? В середине апреля страны ОПЕК+ договорились с 1 мая снизить объемы нефтедобычи.



Таким образом, в мае-июне этого года добыча сократится на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки.



Далее с июля и до конца 2020 года (по декабрь включительно) нефтедобыча снизится на 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 и до мая 2022 – на 5,7 млн баррелей в сутки.