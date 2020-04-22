Нефть продолжает рекордно дешеветь, рынки акций – растут: последние изменения

Цены на нефть продолжают падать и в среду, 22 апреля. Фьючерсы на нефть Brent, главный ориентир мировых контрактов, опустились на 17% – до самого низкого уровня с 1999 года.

Обвалу стоимости Brent предшествовало большое падение майских фьючерсов на американскую нефть WTI в понедельник, 20 апреля, пишет CNN. Причиной резкого снижения цен на "черное золото" является уменьшение спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.

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Кроме того, стоит упомянуть о "ценовой войне" Саудовской Аравии и России, когда в начале марта страны ОПЕК+ не договорились о сокращения объемов нефтедобычи. Тогда Эр-Рияд, не получив поддержки от РФ, увеличил нефтедобычу и снизил цены на сырье.

Июньские фьючерсы на американскую нефть WTI в среду, 22 апреля, снизились на 5,7% – до 10,91 доллара за баррель. Во вторник, 21 апреля, июньские фьючерсные контракты WTI торговались на уровне 11,57 доллара, опустившись на 6,5 доллара.

Цена на нефть Brent снизилась до 15,98 доллара за баррель, прежде чем стабильно торговаться на уровне 17,30 доллара.

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Рынок обеспокоен тем, что места для хранения нефти не останется, а из-за пандемии коронавируса спрос на нефть и дальше снижаться. Соглашение ОПЕК+, достигнутое 12 апреля, не решит ситуацию с нефтью, так как оно официально начнет действовать с 1 мая.

Стоимость фьючерсов на нефть должна подняться, как только спрос на сырье возрастет. Однако этого следует ожидать только через несколько месяцев,

– отметил Джаспер Ловлер, руководитель подразделения исследования рынка London Capital Group.

Несколько членов альянса ОПЕК+ обсудили ценовой крах в ходе экстренной телефонной конференции во вторник, 21 апреля. Однако, по информации иностранных СМИ, Саудовская Аравия и Россия не участвовали в дискуссии.

Паника распространяется не только среди торговцев нефтью, но и в пределах ОПЕК+, что и побудило группу обсудить ситуацию на рынке. В то же время, нового стратегического консенсуса в нефтяном вопросе пока не достигнуто,

– написал Евгений Вейнберг, руководитель исследовательского подразделения Commerzbank, в записке к клиентам банка.

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Ситуация на фондовых рынках

Обвал цен на нефть негативно повлиял и на фондовые рынки Азии:

Японский фондовый индекс Nikkei снизился на 0,7%.

снизился на 0,7%. Южнокорейский Kospi опустился на 0,9%.

опустился на 0,9%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 0,4%.

упал на 0,4%. Фондовый индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%.

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Ситуация на европейский фондовых рынках несколько лучше:

Немецкий DAX и британский FTSE 100 выросли на 1,6%.

Французский CAC 40 поднялся на 1,1%.

Американский фондовый рынок тоже отличился ростом. Промышленный индекс Доу-Джонса поднялся на 1,3%. Индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 вырос и индекс Nasdaq выросли на 1,4% по состоянию на среду, 22 апреля.

Компании Chipotle и Netflix сообщили о доходах за первый квартал 2020 года. В частности, последняя отметила об огромном рост подписчиков, таким образом оправдав собственные ожидания. Количество новых пользователей сервисом Netflix увеличилась на 16 млн в течение первых трех месяцев 2020 года.



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