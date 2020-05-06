Нефть уверенно дорожает: Brent – более 30 долларов, цена WTI растет шестой день подряд

В среду, 6 апреля, цены на нефть эталонных марок продолжили расти. Brent подорожала до более 30 долларов за баррель впервые с 15 апреля, а стоимость WTI поднимается уже шестой день подряд.

По информации Лига.Бизнес, июльские фьючерсы на Brent выросли до 31,01 доллара за баррель. Нефть WTI торгуется по 24,65 доллара за баррель.

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Цены на нефть продолжают расти на фоне официальной действия соглашения ОПЕК+ о снижении объемов добычи сырья. Также этому способствует еще и решение правительства стран снять ограничения и постепенно выходить из карантина, установленного через распространение коронавируса.

Кроме того, накануне несколько американских производителей сланцевой нефти объявили о снижении добычи сырья, что тоже положительно повлияло на цены "черного золота".

Напомним, во вторник, 5 мая, стоимость нефти уверенно росла. Инвесторы положительно отреагировали на снятие карантина в ряде стран. Также они ожидают, что спрос на сырье будет расти.

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Что нужно знать о соглашении ОПЕК+ и прогнозах аналитиков

В середине апреля страны ОПЕК+ договорились с 1 мая снизить объемы нефтедобычи:

Таким образом, в мае-июне этого года добыча сократится на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки.

в сутки. Далее с июля и до конца 2020 года (по декабрь включительно) нефтедобыча снизится на 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года и до мая 2022 года – на 5,7 млн баррелей в сутки.

По прогнозам ОПЕК, цены на нефть вырастут до 40 долларов за баррель. Однако это произойдет во втором полугодии 2020 года.

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Аналитики Goldman Sachs Equity Research прогнозируют, что в 2021 году нефть марки Brent подорожает до 55,63 доллара за баррель. Ранее эксперты прогнозировали рост стоимости Brent до 52,50 доллара за баррель. Касательно WTI, то стоимость американской нефти поднимется до 51,38 доллара за баррель, как ожидают в Goldman Sachs. Предыдущий прогноз по нефти WTI предусматривал рост цены сырья до 48,50 доллара за баррель в 2021 году.