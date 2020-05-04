Нефтяные компании откладывают сделки и сокращают дивиденды из-за нестабильности на рынках

Крупнейшие мировые компании вынуждены отложить планы по продаже активов. Ведь карантинные ограничения, введенные во многих странах из-за пандемии коронавируса, вызвали рекордное снижение спроса на нефть. Не последнюю роль здесь сыграло падение цен на сырье в прошлом месяце.

Нефтяные компании начали снижать объемы своих расходов, а в некоторых случаях – уменьшать размер дивидендов, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

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По мнению руководителей таких предприятий, именно продажа активов является одним из лучших способов улучшить собственное финансовое положение. Однако теперь их возможности не такие полноценные, так как покупатели все больше пытаются экономить в условиях так называемого "коронакризиса", а банки, в свою очередь, воздерживаются от финансирования сделок из-за опасений возникновения масштабной рецессии.

Существует значительная неопределенность относительно того, каким будет мир после вируса и что это будет означать для цен на нефть и газ, поэтому покупатели будут неохотно тратить деньги,

– отметил эксперт RBC Capital Markets Бираж Борхатария.

Отсрочка сделок и снижения размера дивидендов: реальность нефтяного бизнеса

Из-за обвала цен на нефть одна из самых масштабных в нефтяном секторе программ продажи активов под угрозой. В частности, речь идет о планах Exxon Mobil Corp. привлечь 25 млрд долларов за счет продажи активов до 2025 года.

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Компания вынуждена была отложить продажу нефтегазовых активов в Северном море на сумму 2 млрд долларов. Когда восстановится этот процесс – неизвестно. По словам главного исполнительного директора Exxon Даррена Вудса, предприятие вынуждено самостоятельно искать покупателей, поскольку все еще заинтересовано в вопросе продажи активов.

Соглашение еще одного нефтяного гиганта Occidental Petroleum Corp. по продаже активов, купленных в компании Anadarko, в Африке французскому предприятию Total SA на грани срыва. Occidental завершила продажу нефтегазовых операций в Мозамбике и ЮАР, однако власти Алжира отказалась согласовать продажу активов.

В июне Petrogas NEO U.K. Ltd., подразделение конгломерата MB Holding, согласилась купить нефтяные месторождения Total в Северном море. Сумма сделки составила 635 млн долларов. Однако будущее договоренности тоже находится в подвешенном состоянии.

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На прошлой неделе британская BP Plc заявила, что несмотря на сложную ситуацию на рынке, она все еще следует своему плану продать активы на 15 млрд долларов до середины 2021 года.

Также представители предприятия сообщили, что вынуждены были пересмотреть условия договора по продаже их бизнеса на Аляске компании Hilcorp Energy Co. за 5,6 млрд долларов. Причина – сложное финансовое состояние и обвал цен на нефть в прошлом месяце.

Вероятно, BP Plc придется пересмотреть условия договора по продаже нефтяного месторождения в Северном море компании Premier Oil Plc за 625 млн долларов.

На фоне этих финансовых сложностей на рынке нефти британско-нидерландское предприятие Royal Dutch Shell заявило, что впервые со времен Второй мировой войны вынуждено снизить размер дивидендов. В частности, компания сообщила, что планирует выплатить дивиденды в размере 16 центов на акцию. В первом квартале 2019 эта цена составляла 47 центов на акцию.