Nikola Motor, американская компания, которая занимается производством електрогрузовиков, 4 июня 2020 года начала торговать акциями на фондовой бирже Nasdaq. Дебют предприятия на рынке ценных бумаг стал для него успешным.

По результатам первого дня торгов, цена на акции Nikola составила 33,75 доллара за одну штуку, сообщает Forbes. В то же время, рыночная стоимость компании, которую основал бизнесмен Тревор Мильтон, достигла около 12 миллиарда долларов.

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Интересно, что сам Мильтон стал крупнейшим акционером производителя електрогрузовиков. Forbes оценил стоимость его доли на момент закрытия торгов в четверг, 4 июня, в 3,7 млрд долларов.



Тревор Мильтон, основатель и генеральный директор Nikola Motor / Фото Nikola Motor

Дебют компании Nikola на бирже стал одним из крупнейших среди других представителей машиностроительной отрасли на американском фондовом рынке. Последним таким знаковым дебютом было IPO Tesla Илона Маска 10 лет назад.

Об изменениях и успехе Nikola Motor перед выходом на биржу

В течение последнего месяца в структуре Nikola Motor произошел ряд изменений, которые могут быть связаны с успехом автопроизводителя на фондовом рынке. В частности, выход на Nasdaq произошел после слияния с публичной компанией VectoIQ Стива Гирски, ранее работавшего заместителем председателя совета директоров General Motors. Процесс объединения двух предприятий завершился незадолго до выхода Nikola на биржу, а именно 2 июня. Сам Стив Гирски стал членом совета директоров Nikola Motor.

По словам Тревора Мильтона, интерес к его компании в последние месяцы увеличивался. И это не было связано с выходом автопроизводителя на IPO. Мильтон рассказал, что сегодня компания ведет переговоры почти с каждым мировым производителем деталей к автомобилям.

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Гирски тоже отметил достижения Nikola в последнее время. Он рассказал, что сейчас с компанией хотят сотрудничать крупные предприятия, чего они точно не ожидали. Таким образом, Гирски намекнул, что в ближайшие недели Nikola может сообщить о новых партнерствах.

Как Nikola завоевывает иностранные рынки

Сегодня Nikola Motor сотрудничает с итальянско-американской корпорацией СnH / Iveco. Компании вместе работают над созданием електрогрузовиков Nikola Tre, которые могут появиться на рынке Европы в 2021 году. Некоторую часть из этих грузовых автомобилей будет отправлено на экспорт в США.

По словам Мильтона, в 2021 году Nikola готовится к полномасштабному выпуску грузовиков в Ульме (Германия), а в 2022 году – в Аризоне.



Один из електрогрузовиков Nikola One / Фото взято со страницы Nikola Motor на Facebook Один из електрогрузовиков Nikola One / Фото взято со страницы Nikola Motor на Facebook

Кроме того, Мильтон отметил, что его компания будет разрабатывать станции для заправки своих электромобилей. Как известно, такую ​​инициативу уже внедрил Маск со своей Tesla.

На этой неделе стало известно, что Nikola планирует купить оборудование для изготовления специальных электрозаправочных станций в норвежского предприятия Nel на сумму в 30 млн долларов. Такое оборудование сможет производить 40 тысяч килограммов водорода в день с воды и возобновляемой энергетики.

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Nikola vs Tesla: противостояние гигантов индустрии електроавто

В 2018 году Nikola Motor подала иск в суд на компанию Tesla. Предприятие Тревора Мильтона обвинило фирму Илона Маска в плагиате.

В частности, речь шла о том, что Tesla при создании своего електрогрузовика нарушила патенты стартапа, в котором описана разработка водородного грузовика. В результате Nikola требовала от компании Маска компенсацию в размере 2 млрд долларов.

В Tesla заявили, что иск не обоснован и "не заслуживает внимания".