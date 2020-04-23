Нью-Йоркская фондовая биржа вскоре может открыть торговые залы: названа приблизительная дата

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) будет открывать свои торговые залы поэтапно уже после 15 мая. В марте учреждение вынуждено была перейти онлайн через распространение коронавируса.

О дате открытия NYSE сообщает CNN со ссылкой на два анонимных источника, которые знакомы с деталями разговора с главным операционным директором учреждения Майклом Блауграндом.

Последние изменения на фондовых рынках: Цены на нефть начали расти, акции дорожают: ситуация на рынках кардинально изменилась

Однако источники отмечают, что дата полноценного восстановления физической работы американской бирже может измениться. Все зависит от темпов распространения коронавируса.

Блаугранд общался с работниками NYSE, руководителями компаний и брокерами в ходе 40-минутного телефонного звонка. По словам операционного директора биржи, торговые залы откроются, однако условия социального дистанцирования будут сохранены.

То есть уменьшится количество рабочих месте, и все они будут расположены достаточно отдаленно друг от друга. Кроме того, перед входом в здание всем работникам и посетителям будут измерять температуру.

Больше об инвестиционных возможностях в Украине: Инвестиции в акции украинских компаний: можно ли заработать на ценных бумагах МХП

NYSE вынуждена вводить ограничения из-за того, что у двух человек – одного из членов торгового зала и сотрудника биржи – подтвердился коронавирус.

Также, по информации источников, Блаугранд заявил, что торговая площадка NYSE Arca Options в Сан-Франциско может открыться уже 3 мая.

Что известно о прекращении работы NYSE? 23 марта Нью-Йоркская фондовая биржа начала работать в режиме онлайн, то есть проводились только электронные торги. Физическая работа площадки до сих пор тоже прекращалась. Например, это было во время Второй мировой войны и после событий 11 сентября. Несмотря на то, что само учреждение временно закрыли, электронная торговля продолжается. Другая большая фондовая биржа США – Nasdaq – не имеет физической площадки.



Что известно о симптомах коронавируса / Инфографика 24 канала