НКЦБФР разрешила Freedom Holding купить долю в Украинской бирже
В среду, 3 июня 2020 года, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставил разрешение компании Freedom Holding Corp. (США) на покупку акций Украинской биржи.
Об этом сообщается в пресс-релизе Фридом Финанс Украина, дочернего предприятия Freedom Holding Corp. и профессионального участника рынка ценных бумаг Украины.
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По словам председателя правления Украинской биржи Артемия Ершова, тот факт, что международные игроки интересуются украинским рынком, говорит о его потенциале и способствует развитию экономики страны.
Решение о вхождении в капитал биржи такого сильного акционера в современных реалиях - безусловно, положительная новость как для нас, так и для всего фондового рынка Украины,
– утверждает Артемий Ершов.
Что нужно знать об Украинской бирже
- Это ведущий организованный рынок акций и срочных контрактов в Украине.
- Начала свою деятельность в марте 2009 года, и стала технологическим лидером фондового рынка.
- Украинская биржа первой в стране запустила торги в режиме "рынок заявок", интернет-трейдинг, сделки репо, центрального контрагента и срочный рынок.
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Генеральный директор "Фридом Финанс Украина" Марина Машковская отметила, что Freedom Holding Corp. сосредоточила свои усилия на украинский рынок и его развитие. Это позволит украинским инвесторам получить больше возможностей в области стратегического инвестирования.
"Фридом Финанс Украина" планирует занять лидирующие позиции, как профессиональный торговец ценными бумагами на фондовом рынке Украины. Мы заинтересованы в развитии рынка, поддержки инфраструктуры, в развитии срочных контрактов (фьючерсов) и других производных финансовых инструментов,
– заявила Марина Машковская.
"Фридом Финанс Украина" – что известно о компании? Входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). ООО "Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через интернет.