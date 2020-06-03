В среду, 3 июня 2020 года, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предоставил разрешение компании Freedom Holding Corp. (США) на покупку акций Украинской биржи.

Об этом сообщается в пресс-релизе Фридом Финанс Украина, дочернего предприятия Freedom Holding Corp. и профессионального участника рынка ценных бумаг Украины.

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По словам председателя правления Украинской биржи Артемия Ершова, тот факт, что международные игроки интересуются украинским рынком, говорит о его потенциале и способствует развитию экономики страны.

Решение о вхождении в капитал биржи такого сильного акционера в современных реалиях - безусловно, положительная новость как для нас, так и для всего фондового рынка Украины,

– утверждает Артемий Ершов.

Что нужно знать об Украинской бирже

Это ведущий организованный рынок акций и срочных контрактов в Украине.

Начала свою деятельность в марте 2009 года, и стала технологическим лидером фондового рынка.

Украинская биржа первой в стране запустила торги в режиме "рынок заявок", интернет-трейдинг, сделки репо, центрального контрагента и срочный рынок.

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Генеральный директор "Фридом Финанс Украина" Марина Машковская отметила, что Freedom Holding Corp. сосредоточила свои усилия на украинский рынок и его развитие. Это позволит украинским инвесторам получить больше возможностей в области стратегического инвестирования.

"Фридом Финанс Украина" планирует занять лидирующие позиции, как профессиональный торговец ценными бумагами на фондовом рынке Украины. Мы заинтересованы в развитии рынка, поддержки инфраструктуры, в развитии срочных контрактов (фьючерсов) и других производных финансовых инструментов,

– заявила Марина Машковская.

"Фридом Финанс Украина" – что известно о компании? Входит в состав холдинга Freedom Holding Corp. (США), брокеры которого предоставляют клиентам доступ к мировым фондовым рынкам. Акции холдинга прошли листинг на фондовой бирже NASDAQ (тикер-код FRHC). ООО "Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через интернет.