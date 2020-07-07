Правительство Соединенных Штатов выделил биотехнологической компании Novavax 1,6 миллиарда долларов на тестирование, коммерциализацию и производство потенциальной вакцины против коронавируса.

К январю 2021 запланирована доставка 100 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19, пишет Mind.ua с ссылкой на иностранные СМИ.

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После сообщения о государственной помощи для Novavax, акции компании выросли в цене на 35%.

Что известно об инвестиции правительства США в Novavax

Финансы выделены в рамках инициативы "Operation Warp Speed" – программа Белого дома, направленная на ускорение разработки вакцин и методов лечения коронавируса.

По словам генерального директора Novavax Стэнли Эрка, суть инвестиции Warp Speed ​​в том, что программа оплачивает производство 100 млн доз, которые будут доставлены, начиная с четвертого квартала 2020 года и до января-февраля 2021 года.

Кроме того, финансирование покроет стоимость проведения третьей фазы клинических испытаний – это последний этап, во время которого проводит тестирование вакцины на людях. Этот этап может начаться в октябре этого года.

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Какие еще компании участвуют в разработке вакцины против COVID-19

Novavax не первая, кто получил финансирование правительства США. К этому федеральные средства были выделены еще трем фармацевтическим компаниям – AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Moderna, при этом, уже перешла на третью фазу испытаний.

Также недавно биотехнологическая компания Pfizer сообщила об успешных результатах тестирования вакцины против коронавируса на людях. В результате акции предприятия подорожали на 6%.

Касательно Novavax, то максимальная цена ее акций до 17 часов по киевскому времени вторника, 7 июля, была более 110 долларов за одну штуку.