Новички на бирже: перспективная техкомпания Procore выходит на IPO

Сегодня все чаще обсуждается тема IPO – выход компании на биржу привыкли рассматривать как один из факторов ее успеха, что, в принципе, так и есть. Сам процесс подготовки к IPO достаточно длительный и затратный. Однако таким образом компания может привлечь средства для своего дальнейшего развития на более выгодных условиях, чем это могли бы предложить, например, частные инвесторы.

В ближайшее время состоится IPO американской компании Procore Technologies. Поэтому аналитики компании "Фридом Финанс" для 24 канала подготовили подробный обзор деятельности этой фирмы и ее финансового положения. Именно эти факты помогут оценить шансы компании приносить прибыль уже после продажи ее акций.

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​IPO 2020. Инвестиционные возможности

IPO – что это такое? Initial Public Offering – публичное предложение инвесторам стать акционерами компании, которое предприятие делает впервые на международной бирже. Компания будет продавать свои акции на бирже, чтобы получить дополнительное финансирование для своего развития и по котировкам ценных бумаг определить собственную рыночную стоимость. Кроме того, выход на IPO позволит предприятию повысить свой имидж в глазах инвесторов.

Что нужно знать о компании Procore Technologies

Общие финансовые сведения:

Выручка , 2019 г. (млн USD): 289.

, 2019 г. (млн USD): 289. EBIT , 2019 г. (млн USD): -83.

, 2019 г. (млн USD): -83. Доход , 2019 г. (млн USD): -83.

, 2019 г. (млн USD): -83. Чистый долг, 2019 г. (млн USD) 0.

Procore Technologies подала заявку на IPO 28 февраля 2020 года. В декабре 2018 года компанию оценили в 3 млрд долларов. Уже в сентябре 2019 Bloomberg сообщил о возможной оценке компании на IPO в 4 млрд долларов.

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О строительной индустрии

По данным McKinsey, ежегодно в мире затраты на строительство составляют около 10 трлн долларов. В 2017 году Deloitte оценивала затраты строительного сектора на IT в 1,5% от всех расходов.

Во всем мире в среднем различные отрасли тратят более 3% от выручки на IT по сравнению с 1,5% в строительной отрасли.

О деятельности Procore Procore – разработчик платформы, которая предоставляет доступ к информации о строительном проекте, упрощает рабочие процессы и обеспечивает бесперебойную связь между ключевыми лицами проекта. На протяжении всей истории компания привлекла 498,9 млн долларов, согласно данным crunchbase.com, и приобрела четыре компании в ходе стратегии расширения своих продуктов путем слияния BIManywhere, Construction BI, Honest Buildings и Avata Intelligence.



Платформа, разработанная Procore, позволяет клиентам управлять строительством на протяжении всего цикла, включая планирование, отслеживание трудовых ресурсов, управления финансами и другие функции.

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Об акционерах Procore Technologies

Крупнейшими акционерами компании являются ICONIQ Strategic Partners с долей в 44,3% и Bessemer Venture Partners с долей в 14,9%.

ICONIQ Capital – частная инвестиционная компания, которая обслуживает некоторые влиятельные семьи и организации.

– частная инвестиционная компания, которая обслуживает некоторые влиятельные семьи и организации. Bessemer Venture Partners – венчурная компания, которая, по данным crunchbase.com, инвестировала более 40,7 млрд долларов.

Финансовые показатели Procore: анализ "Фридом Финанс"

В 2019 году в компании был зафиксирован рост в 55% против 66% годом ранее. Валовая маржа выросла с 77% в 2017 году до 82% в 2019 году. Показатели EBIT поднялись с -49% в 2017 году до -29% в 2019 году.



Выручка и темпы ее роста / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных Procore

Основным фактором роста стало снижение затрат: себестоимость – с 22,6% в 2017 году до 18,4% в 2019 году от выручки, S&M – с 69,3% до 60% в 2019 году, R&D – с 35,4% до 30,1%, G&A – с 21,8% до 20,1%.



Расходы и их структура / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных Procore

Денежный поток. В компании отрицательный операционный денежный поток за последние 3 года. Компания генерирует свою наличность за счет своей финансовой деятельности.



Денежный поток по 2017 по 2019 годы / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных Procore

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Основные риски

Изменения в экономике. На бизнес компании могут повлиять изменения в экономике. Ведь в случае падения темпов роста экономики затраты на строительство также снизятся, что, в свою очередь, может сказаться на выручке компании.

Государственный контроль. Компания подвергается государственному контролю, поскольку на ее продукты и платформу распространяются различные ограничения в соответствии с законами США. Любые изменения в платформе могут привести к различным ограничениям для использования и продаж на международном рынке.

Сотрудники. Если компания не сможет удерживать ключевой управленческий персонал или нанимать дополнительный квалифицированный персонал, то не сможет достичь своих стратегических целей.