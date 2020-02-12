Volvo и Geely могут объединиться: что известно о планах автопроизводителей

Во вторник, 11 февраля, стало известно, что китайская автомобилестроительная компания Geely Automobile и шведская Volvo Cars планируют объединиться. Они смогут сосредоточить свои ресурсы как на производстве традиционных автомобилей, так и на создании новых моделей электромобилей и беспилотных транспортных средств.

Новое предприятие будет иметь доступ к мировому капиталу через рынок Гонконга, а в будущем, возможно, и листинг своих акций в Стокгольме, сообщает Business Insider. После того, как стало известно о намерениях двух компаний, акции Geely Automobile выросли на 15,5% до более 15 гонконгских долларов (196,72 доллара США).

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Совместно с брендом дорожных авто премиум-класса Polestar и новым подразделением Geely Auto Group - Geometry, деятельность которого сосредоточена на производстве только электромобилей, в новую объединенную компанию войдут пять марок. В частности, фирма сможет разрабатывать и доступные седаны, и роскошные спортивные автомобили.

Остается непонятным только, сколько будет стоить Geely после объединения с Volvo, листинг акции которой будет проходить на гонконгской фондовой бирже. Сейчас рыночная капитализация Geely составляет более 16 миллиардов долларов. Продажи китайской компании выросли с 2015 года, как только предприятие начало использовать технологии Volvo.

Благодаря слиянию Volvo могла бы продавать автомобили Geely во всем мире, а также реализовывать авто своей "сестры" Lynk&Co, - отметил аналитик Haitong International Ши Цзи.

Подробнее о Volvo Cars и Geely Automobile

Частная автомобильная группа Zhejiang Geely Holding Group , материнская компания Geely Automobile, купила Volvo Cars у американской Ford еще в 2010 году.

, материнская компания Geely Automobile, купила Volvo Cars у американской Ford еще в 2010 году. В 2019 году Geely Automobile продала 1,36 миллиона автомобилей . В 2020 году компания планирует продать еще 1,4 миллиона. Если говорить о Volvo, в прошлом году фирма продала более 700 000 авто .

. В 2020 году компания планирует продать еще 1,4 миллиона. Если говорить о Volvo, в прошлом году . Отмечается, что Volvo и ее материнская компания говорили о IPO, чтобы иметь возможность повысить рыночную капитализацию шведского автопроизводителя от 16 до 30 млрд долларов. Об этом говорилось еще до того, как фирмы отказались от листинга акций европейского бренда в 2018 году, сообщают источники.

Что такое IPO?

С англ. Initial Public Offering - "первичное публичное предложение". Это первая продажа акций компании инвесторам на фондовой бирже. IPO проводят предприятия, цель которых - привлечь дополнительные средства для дальнейшего развития своего бизнеса. Такие компании также должны быть готовы к публичной работе на финансовых рынках.