Новый Кабмин и ситуация с МВФ: как инвесторы восприняли изменения в правительстве Украины

Когда рынки лихорадило на фоне опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на мировую экономику, в Украине тоже состоялся ряд событий, повлиявших на настроение инвесторов.

На прошлой неделе Верховная Рада Украины назначила новый состав Кабинета Министров во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Хотя о результатах работы обновленного правительства пока сложно говорить, инвестиционный климат в Украине несколько изменился. Аналитики компании "Фридом Финанс Украина" Денис Белый и Степан Джус проанализировали основные события в Украине, которые больше всего повлияли на сферу инвестиций.

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Иностранные инвесторы распродают украинские евробонды

Детали относительно будущего сотрудничества нового Кабмина с Международным валютным фондом (МВФ) пока еще неизвестны. Через эту неопределенность иностранные инвесторы начали продавать евробонды Украины на внешних рынках.

По словам аналитиков Фридом Финанс, поведение инвесторов нельзя назвать паникой.

Настоящие опасения в участников рынка могут вызвать лишь дальнейшие действия нового правительства, особенно, если они будут касаться девальвации гривны.



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Инвесторы довольно негативно отреагировали на перезагрузку власти. Они боятся, что новый состав правительства замедлит темпы проведения реформ, отсрочит принятие соглашения с МВФ и увеличит фискальный дефицит.

Если эти опасения оправдаются, то Минфину действительно будет сложно обслуживать внешний долг. Доходность возрастет настолько, что фактически перекроет доступ к первичному рынку. Чем Минфин в таком случае будет осуществлять погашение облигаций не совсем понятно. Также непонятно, каким будет курс в этом случае,

– отметили эксперты Фридом Финанс.

Однако паниковать действительно рано, успокаивают аналитики. Ведь сначала нужно дождаться первых реальных решений нового Кабмина. Только после этого можно будет делать выводы, опираясь на конкретные факты.

Что такое еврооблигации? Еврооблигации или, как их еще называют, евробонды – это ценные бумаги, один из способов привлечения денег извне. Их может выпускать государство, муниципалитеты или компании. Зато покупают их иностранные инвесторы. Валюта должна быть иностранной для страны, которая выпускает еврооблигации. В нашем случае это любая валюта, кроме гривны. И не обязательно евро, несмотря на название "еврооблигация".

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Стремительный рост международных резервов Украины – благоприятная ситуация на рынке

Несмотря на неоднозначность с украинским евробондам, валютный рынок государства демонстрирует более стабильное развитие. Так, по состоянию на 1 марта 2020 объем международных резервов Украины составляет 26,623 млрд долларов, что на 1,3% больше, чем показатель за февраль этого года.

По данным Национального банка Украины, с начала года резервы выросли на 5%.

Рост объемов международных резервов в феврале аналитики объясняют сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке. Благодаря этому Нацбанк выкупил 689 млн долларов.

Между тем, на обслуживание и погашение валютного долга в течение месяца регулятор направил 768,8 млн долларов. Правительство привлекло 202,3 млн долларов от размещения валютных ОВГЗ. Нынешний объем резервов покрывает четыре месяца будущего импорта.

Международные валютные резервы: справка Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2020 составили 26,3 млрд долларов, что на 4% выше показателя месяцем ранее.



В 2019 объем международных резервов Украины вырос на 22% – до 25,3 млрд долларов, достигнув семилетнего максимума.