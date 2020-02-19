Объем нефтепереработки в Китае рекордно снизился: в чем причина резкого падения

Темпы производства китайских нефтеперерабатывающих компаний продолжают снижаться. Основная причина такого падения – распространение нового коронавируса.

Сейчас объемы переработки нефти в Китае на 25% меньше, чем год назад, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

Этот показатель упал из-за уменьшения спроса на сырье, а также по причине нехватки рабочей силы. Ведь, как известно, многие люди остаются дома и не выходят на работу в связи с распространением коронавируса.

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На этой неделе китайские компании сократили объемы переработки нефти примерно до 10 баррелей в сутки. Последний раз этот показатель был таким низким в 2014 году.

В начале февраля объем нефтепереработки в КНР составлял 11,4 млн баррелей в сутки, а год назад - более 13 млн баррелей в сутки.

Снижение объема переработки нефти в Китае происходит несмотря на оптимистические прогнозы, согласно которым распространение коронавируса в КНР, возможно, замедляется. Работники ряда нефтеперерабатывающих предприятий вынуждены оставаться дома.

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Также коронавирус нанес ущерб авиаперевозчикам, которые временно прекратили полеты в Китай. Этот фактор привел к резкому падению спроса на авиационное топливо.

По информации источников, низкие темпы нефтепереработки сохранятся до конца февраля. Сейчас самой большой проблемой китайских нефтеперерабатывающих предприятий является накопление запасов сырья, которое сложно реализовать.

Коронавирус: что о нем известно Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 19 февраля 2020 в мире зарегистрировано 75 199 подтвержденных случаев заражения, из них 2012 – летальные. Выздоровели уже 14675 человек. В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражением смертельным вирусом.