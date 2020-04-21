Обвал цен на нефть может быть выгодным США: миллиардер Уоррен Баффет назвал аргументы

Американская нефть WTI впервые за всю историю торговалась ниже нуля долларов. Причиной такого резкого падения стало уменьшение спроса на сырье из-за пандемии коронавируса.

Известный миллиардер и инвестор Уоррен Баффет опередил нынешние события, спрогнозировав в 2016 году влияние низкой стоимости нефти на экономику, сообщает Markets Insider. В частности, тогда стоимость сырья достигла 12-летнего минимума.

По теме: Что нужно знать о рекордном падении цен на нефть: последствия для Украины

Если бы нефть была вообще бесплатной, это было бы хорошо для нас. Соединенные Штаты могли бы сэкономить деньги, поскольку являются чистыми импортерами сырья,

– заявил миллиардер и генеральный директор компании Berkshire Hathaway.

С тех пор 2016 года, уровень экспорта американской нефти вырос, что сделало США чистым экспортером нефти впервые за десятилетие. Однако аргументы Баффета все еще имеют смысл.

Миллиардер утверждает, что когда цены на нефть падают, сама индустрия, безусловно, страдает. Но с другой стороны, это позволяет потребителям экономить на газе в течение месяцев, а то и даже лет.

Коронавирус и экономика: Как коронавирус влияет на экономику США: обзор последних событий и прогнозы экспертов

В 2016 году Уоррен Баффет спрогнозировал последствия на короткий период. По его подсчетам, американский нефтяной сектор производит 10 млн баррелей нефти в день, которые продавались по 100 долларов каждый. Размер дохода от продажи сырья за день составляет 1 млрд долларов, а за год – 365 млрд долларов, соответственно. Таким образом, рыночная капитализация индустрии превышает 2 трлн долларов.

Вдруг рынок прекращает зарабатывать деньги, и 2 трлн долларов очень быстро исчезают. Банковские кредиты давят на нефтепроизводителей, они прекращают обслуживание в сервисных компаний. Все это происходит очень быстро, тем временем нефтяные предприятия начинают увольнять работников. Негативные последствия для экономики происходят очень быстро, однако на восстановление потребуется гораздо больше времени,

– отметил Баффет, говоря о негативных последствиях падения цен для рынка нефти.

Кроме того, в 2016 году Уоррен Баффет прокомментировал потенциальное влияние дешевой нефти в его компании Berkshire Hathaway. Предприятие миллиардера является владельцем энергетической компании MidAmerican Energy, а также владеет акциями ряда нефтяных компаний, из числа которых Occidental Petroleum.

Это стало бы для нас настоящим шоком,

– подчеркнул Баффет.

Обвал цен на нефть 2020: что известно? Напомним, в понедельник, 20 апреля, майские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до минус 37 долларов за баррель. В то же время спотовые цены на российский сорт нефти Urals тоже временно снизились до отрицательных значений. Спотовая цена российской нефти с поставкой на Северо-Запад ЕС упала до минус 3 долларов за баррель. Это означает, что продавцы нефти готовы доплачивать покупателю, чтобы у них забрали сырье.