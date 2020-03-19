Обвал фондовых рынков: что нужно знать о крупном падении показателей мировых бирж

Год начался для мировых фондовых рынков успешно. Известные технологические гиганты, среди которых Apple, Tesla, Amazon, Google и другие, публиковали отчеты о своих доходах за последний квартал 2019 года. Однако обвал фондового рынка 2020 года, все-таки, произошел.

Успех в начале года быстро закончился после того, как миром начал распространяться новый коронавирус, который уносит жизни тысяч людей и наносит значительный ущерб экономике. Инвесторы запаниковали и начали вкладывать деньги в так называемые "защитные активы" (валюту, драгоценные металлы, реже – в гособлигации). В результате ключевые фондовые индексы начали резко опускаться, а ценные бумаги компаний - дешеветь.

О том, что происходит на мировых биржах, а также подробнее об основных волнах падения фондовых показателей – читайте в обзоре 24 канала.

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Обвал фондовых рынков: февраль 2020 года – начало краха

Последняя неделя февраля стал для мировых фондовых рынков худшей со времени финансового кризиса 2008 года. Начиная с 24 февраля и до 29 февраля индекс крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на более чем 11%. Это стало крупнейшим падением этого показателя с 2008 года, когда мировая экономика переживала кризис. Кроме того, обвал S&P 500 стал еще и самым продолжительным за последние три года.

Промышленный индекс Доу-Джонса потерял более 1000 пунктов в течение последних дней февраля. А индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 12% в течение этого времени. Американский фондовый рынок попал под влияние "медвежьей" тенденции, ведь акции резко падали в цене. Поэтому конец февраля можно смело назвать стартом коррекции основных биржевых показателей США. Коррекция на фондовом рынке США: что нужно знать? Это изменение курса акций в сторону, обратную тренду. В случае нынешнего обвала фондового рынка США, коррекция определяется как 10-процентное снижение одного из основных американских фондовых индексов - как правило, S&P 500 или промышленного индекса Доу-Джонса – в пересчете за год.



Однако тенденции на рынке показывают, что такие изменения приводят к снижению показателей на 13%. Для восстановления индексов в среднем требуется 3-4 месяца. Но это только в случае, когда на рынке не царит медвежий тренд и показатели не снизились на 20%. Если же фондовые индексы, все-таки, опустились на 20%, времени на их восстановления нужно больше.

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Рекордное снижение цен на нефть привело к новому падению фондовых рынков

Индекс S&P 500 в марте уже снижался до 7%, и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги. В частности, это произошло 9 марта, после рекордного падения цен на нефть. Стоимость сырья опустилась на 34% до 27,34 доллара за баррель, что стало настоящим шоком для мировых бирж.

В каких случаях фондовая биржа останавливает торги? Одна из крупнейших фондовых площадок США вынуждена была пойти на такой шаг из-за резкого падения индекса S&P 500.



Первый сигнал – это снижение этого показателя на 7%. Тогда торги приостанавливаются на 15 минут. Следующий фактор – снижение S&P 500 на 13% в 15:25 или ранее. В этом случае биржа снова останавливает торги на 15 минут. И, наконец, если падение индекса зафиксировано на уровне 20%, торги останавливаются на весь день.

9 марта назвали "черным понедельником" для фондовых рынков. Индекс Доу-Джонса снизился более чем 1200 пунктов (более 5%).

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Кроме того, давление на бирже усилило увеличение количества инфицированных коронавирусом за пределами Китая. В Италии темпы распространения смертельного вируса приобрели широких размаов, в результате чего власти страны решили закрыть ряд регионов на карантин, а затем и всю страну. Такие действия негативно повлияли на европейские фондовые рынки – они резко обвалились:

Италия: -10%.

Норвегия: -8,9%.

Испания: -7,5%.

Франция: -7,2%.

Германия: -7,1%.

Нидерланды: -7,1%.

Великобритания: -6,8%.

Швеция: -6%.

Мировые фондовые рынки тоже понесли значительные потери из-за смертельного вируса. По данным Bank of America, в течение недели сумма убытков на рынках акций мира составляла 9 трлн долларов.

Пандемия и закрытия границ: еще один масштабный обвал фондовых рынков

Мировые фондовые биржи обвалились в четверг, 12 марта. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о временном запрете на поездки из Европы в Соединенные Штаты, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Фьючерсы на S&P 500 снизились на 4,7% . День тому назад фондовый индекс крупнейших американских компаний упал на 4,89%, прочно закрепившись на территории медвежьего рынка.

. День тому назад фондовый индекс крупнейших американских компаний упал на 4,89%, прочно закрепившись на территории медвежьего рынка. Фьючерсы на Euro Stoxx 50 опустились на 5,8% – до самого низкого уровня с середины 2016 года.

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К падению фондовых рынков привело и признание Всемирной организацией здравоохранения коронавируса мировой пандемией. После этого объявления S&P 500 упал на 5,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса – на 6,5%.

Реакция участников финансовых рынков показывает, что несмотря на успокоение со стороны власти, им следует избегать рисков. Трамп объявил жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако курс валют и цены на акции говорят сами за себя, что этого недостаточно, чтобы снизить беспокойство инвесторов. Сейчас мы находимся в очень сложной ситуации,

– утверждает Джуничи Исиикава, старший стратег IG Securities в Токио.



Динамика индекса S&P 500 / Forbes

Федрезерв США второй раз снижает ставку, Нью-Йоркская биржа вновь останавливает торги

В понедельник, 16 брезеня, ФРС США второй раз подряд снизила учетную ставку в диапазоне от 0% до 25%, чтобы предотвратить новый экономический кризис. Финансовый регулятор заявил, что будет сохранять такие показатели до тех пор, пока не убедится, что экономика США никак не пострадает от последствий коронавируса.

В результате основной австралийский показатель ASX 200 снизился на 7% , а индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2% .

, а индекс Гонконгской фондовой биржи . Фьючерсы на индекс S&P 500 в ночь с воскресенья, 15 марта, на понедельник, 16 марта, упали на 5%, что привело к еще одной полной остановке торгов.

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Финансовая помощь на борьбу с коронавирусом не успокаивает инвесторов

По состоянию на четверг, 19 марта, фондовые рынки все же переживают падение, особенно ощутимое именно в Европе. Как ожидается, основные биржевые показатели будут снижаться дальше.

Несмотря на выделение Европейским центральным банком финансовой помощи на сумму 750 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса, инвесторы все еще рассматривают возможность спада экономической активности в течение нескольких следующих месяцев.