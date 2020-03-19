Обвал фондовых рынков: что нужно знать о крупном падении показателей мировых бирж
Год начался для мировых фондовых рынков успешно. Известные технологические гиганты, среди которых Apple, Tesla, Amazon, Google и другие, публиковали отчеты о своих доходах за последний квартал 2019 года. Однако обвал фондового рынка 2020 года, все-таки, произошел.
Успех в начале года быстро закончился после того, как миром начал распространяться новый коронавирус, который уносит жизни тысяч людей и наносит значительный ущерб экономике. Инвесторы запаниковали и начали вкладывать деньги в так называемые "защитные активы" (валюту, драгоценные металлы, реже – в гособлигации). В результате ключевые фондовые индексы начали резко опускаться, а ценные бумаги компаний - дешеветь.
О том, что происходит на мировых биржах, а также подробнее об основных волнах падения фондовых показателей – читайте в обзоре 24 канала.
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Обвал фондовых рынков: февраль 2020 года – начало краха
Последняя неделя февраля стал для мировых фондовых рынков худшей со времени финансового кризиса 2008 года. Начиная с 24 февраля и до 29 февраля индекс крупнейших американских компаний S&P 500 снизился на более чем 11%. Это стало крупнейшим падением этого показателя с 2008 года, когда мировая экономика переживала кризис. Кроме того, обвал S&P 500 стал еще и самым продолжительным за последние три года.
Промышленный индекс Доу-Джонса потерял более 1000 пунктов в течение последних дней февраля. А индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 12% в течение этого времени.
Американский фондовый рынок попал под влияние "медвежьей" тенденции, ведь акции резко падали в цене. Поэтому конец февраля можно смело назвать стартом коррекции основных биржевых показателей США.
Коррекция на фондовом рынке США: что нужно знать? Это изменение курса акций в сторону, обратную тренду. В случае нынешнего обвала фондового рынка США, коррекция определяется как 10-процентное снижение одного из основных американских фондовых индексов - как правило, S&P 500 или промышленного индекса Доу-Джонса – в пересчете за год.
Однако тенденции на рынке показывают, что такие изменения приводят к снижению показателей на 13%. Для восстановления индексов в среднем требуется 3-4 месяца. Но это только в случае, когда на рынке не царит медвежий тренд и показатели не снизились на 20%. Если же фондовые индексы, все-таки, опустились на 20%, времени на их восстановления нужно больше.
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Рекордное снижение цен на нефть привело к новому падению фондовых рынков
Индекс S&P 500 в марте уже снижался до 7%, и Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги. В частности, это произошло 9 марта, после рекордного падения цен на нефть. Стоимость сырья опустилась на 34% до 27,34 доллара за баррель, что стало настоящим шоком для мировых бирж.
В каких случаях фондовая биржа останавливает торги? Одна из крупнейших фондовых площадок США вынуждена была пойти на такой шаг из-за резкого падения индекса S&P 500.
Первый сигнал – это снижение этого показателя на 7%. Тогда торги приостанавливаются на 15 минут. Следующий фактор – снижение S&P 500 на 13% в 15:25 или ранее. В этом случае биржа снова останавливает торги на 15 минут. И, наконец, если падение индекса зафиксировано на уровне 20%, торги останавливаются на весь день.
9 марта назвали "черным понедельником" для фондовых рынков. Индекс Доу-Джонса снизился более чем 1200 пунктов (более 5%).
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Кроме того, давление на бирже усилило увеличение количества инфицированных коронавирусом за пределами Китая. В Италии темпы распространения смертельного вируса приобрели широких размаов, в результате чего власти страны решили закрыть ряд регионов на карантин, а затем и всю страну. Такие действия негативно повлияли на европейские фондовые рынки – они резко обвалились:
- Италия: -10%.
- Норвегия: -8,9%.
- Испания: -7,5%.
- Франция: -7,2%.
- Германия: -7,1%.
- Нидерланды: -7,1%.
- Великобритания: -6,8%.
- Швеция: -6%.
Мировые фондовые рынки тоже понесли значительные потери из-за смертельного вируса. По данным Bank of America, в течение недели сумма убытков на рынках акций мира составляла 9 трлн долларов.
Мировые фондовые биржи обвалились в четверг, 12 марта. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о временном запрете на поездки из Европы в Соединенные Штаты, чтобы сдержать распространение коронавируса.
- Фьючерсы на S&P 500 снизились на 4,7%. День тому назад фондовый индекс крупнейших американских компаний упал на 4,89%, прочно закрепившись на территории медвежьего рынка.
- Фьючерсы на Euro Stoxx 50 опустились на 5,8% – до самого низкого уровня с середины 2016 года.
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К падению фондовых рынков привело и признание Всемирной организацией здравоохранения коронавируса мировой пандемией. После этого объявления S&P 500 упал на 5,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса – на 6,5%.
Реакция участников финансовых рынков показывает, что несмотря на успокоение со стороны власти, им следует избегать рисков. Трамп объявил жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако курс валют и цены на акции говорят сами за себя, что этого недостаточно, чтобы снизить беспокойство инвесторов. Сейчас мы находимся в очень сложной ситуации,
– утверждает Джуничи Исиикава, старший стратег IG Securities в Токио.
Динамика индекса S&P 500 / Forbes
Федрезерв США второй раз снижает ставку, Нью-Йоркская биржа вновь останавливает торги
В понедельник, 16 брезеня, ФРС США второй раз подряд снизила учетную ставку в диапазоне от 0% до 25%, чтобы предотвратить новый экономический кризис. Финансовый регулятор заявил, что будет сохранять такие показатели до тех пор, пока не убедится, что экономика США никак не пострадает от последствий коронавируса.
- В результате основной австралийский показатель ASX 200 снизился на 7%, а индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2%.
- Фьючерсы на индекс S&P 500 в ночь с воскресенья, 15 марта, на понедельник, 16 марта, упали на 5%, что привело к еще одной полной остановке торгов.
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Финансовая помощь на борьбу с коронавирусом не успокаивает инвесторов
По состоянию на четверг, 19 марта, фондовые рынки все же переживают падение, особенно ощутимое именно в Европе. Как ожидается, основные биржевые показатели будут снижаться дальше.
Несмотря на выделение Европейским центральным банком финансовой помощи на сумму 750 млрд евро на борьбу с последствиями коронавируса, инвесторы все еще рассматривают возможность спада экономической активности в течение нескольких следующих месяцев.
Как снизились ключевые индексы европейских бирж по состоянию на четверг, 19 марта:
- Немецкий индекс DAX опустился на 0,6%.
- Французский CAC 40 упал тоже на 0,6%.
- Индекс широкого рынка Великобритании FTSE 100 снизился на 0,4%.
- Общеевропейский Euro Stoxx 50 снизился на 3%.
Показатели европейского фондового рынка действительно слабы. Однако цены на нефть возобновили незначительный рост, опустившись накануне до рекордного минимума – 24,52 долларов за баррель.
Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в 7:15 по Киеву составила 26,06 доллара за баррель, что на 1,18 доллара (4,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Пандемия COVID-19: последние сведения Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.
По состоянию на 19 марта 2020 в мире зарегистрировано 218 815 подтвержденных случаев заражения, из них 5833 – закончились смертью. Выздоровели уже 84144 человек. На территории Европы зафиксировано 85 493 случаев заболевания COVID-19.
В Украине подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19, вызванные новым коронавирусом, 2 из них – летальные.