Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков

Мировые фондовые рынки обвалились на фоне крупнейшего за почти 30 лет падения цен на нефть. Еще одной причиной резкого снижения основных биржевых показателей являются опасения относительно возможного негативного влияния коронавируса на экономику мира.

Фьючерсы на S&P 500 опустились на целых 5% в воскресенье, 8 марта, достигнув лимита, который не позволяет акциям торговаться ниже этой отметки, пишет CNN.

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Промышленный индекс Доу-Джонса снизился более чем 1200 пунктов (почти на 5%), а индекс Nasdaq Composite – на 4,8%.

Падение коснулось и Азиатско-Тихоокеанского региона:

В частности, в понедельник, 9 марта, австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 опустился на 7,3%, что стало самым его снижением с октября 2008 года.

опустился на 7,3%, что стало самым его снижением с октября 2008 года. Японский основной фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 5,1%.

снизился на 5,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 4,2%.

потерял 4,2%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 3%.

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Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,5%, достигнув рекордно низких показателей.

Кроме стремительного обвала рынка нефти, панику на фондовых рынках вызывает и коронавирус, который неожиданно ввел мировую экономику в состояние шока. Так, количество случаев заражения вирусом достигло более 110 тысяч.

В Италии введен карантин: не менее 16 млн людей не могут оставлять регион Ломбардия и еще 14 провинций из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. В частности, в Италии зарегистрировано 7375 случаев заражения.

Европейские фондовые рынки тоже просели:

Италия: -10%.

Норвегия: -8,9%.

Испания: -7,5%.

Франция: -7,2%.

Германия: -7,1%.

Нидерланды: -7,1%.

Великобритания: -6,8%.

Швеция: -6%.

Цены на нефть в США снизились на 34% до 27,34 доллара за баррель. Стоимость нефти марки Brent опустилась на 26%, торгуясь на уровне 33,49 доллара за баррель. По данным компании Refinitiv, занимающейся финансовой аналитикой, такое падение стало самым большим с 1991 года.

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"Полный пандемониум"

"Инвесторы проснулись в состоянии шока", – так написал Стивен Иннес, главный стратег по финансовым рынкам компании AxiCorp. Эксперт назвал панику "полным пандемониумом".

Ценовая война Саудовской Аравии с РФ и усиление опасений относительно негативного влияния коронавируса на мировую экономику удвоили панику на фондовых рынках,

– отметил Иннес.

По его словам, инвесторы начали вкладывать деньги в другие финансовые активы.

Так, японская иена выросла против американского доллара до самого большого уровня за более чем три года. Стоимость золота составляет более 1700 долларов за унцию – это самая высокая цена драгоценного металла с 2012 года.



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Уолл-стрит на протяжении нескольких недель сталкивается с огромными потерями на фоне распространения коронавируса. Последнюю неделю февраля стал для американского рынка акций худшим со времени финансового кризиса 2008 года.

Мировые фондовые рынки тоже понесли значительные потери из-за смертельного вируса. По данным Bank of America, в течение недели сумма убытков на рынках акций мира составляла 9 трлн долларов.