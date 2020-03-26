Один из крупнейших банков Европы объявил о закрытии отделений из-за коронавируса

Итальянский банк UniCredit вынужден закрыть 70% своих отделений, в связи со стремительным распространением коронавируса в стране.

В финучреждении отметили, что 30% из 3900 филиалов будут работать, пишет Finextra. Однако график работы этой части отделений не будет привычным.

Они будут открыты только утром в соответствующие дни. Также клиентам придется предварительно договариваться с работниками банка относительно той или другой услуги – согласовывать дату и время посещения отделения.



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UniCredit обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты – масками, антисептиками и перчатками. Кроме того, их рабочие места будут отделены от клиентской зоны специальными стеклянными перегородками.

Здоровье работников и клиентов сейчас в приоритете,

– говорится в сообщении банка.

Как известно, Италия уже несколько недель находится в режиме полной изоляции. Ведь сегодня страна является лидером в Европе по количеству больных коронавирусом. Кроме того, именно в Италии зафиксировано наибольшее число смертей от этого заболевания. Напомним, первым крупным банком, который начал закрывать свои отделения из-за коронавируса стал американский JPMorgan Chase. По сравнению с итальянским UniCredit финучреждение США временно остановило работу только 20% своих филиалов. После JPMorgan Chase о закрытии отделений сообщили и другие банки, среди которых: KeyCorp, Fifth Third Bancorp, BBVA USA и PNC.



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