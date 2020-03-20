Один из крупнейших банков США закрывает свои отделения из-за коронавируса

Американский банк JPMorgan Chase временно закрывает 1000 своих отделений – около 20% подразделений – в связи со стремительным распространением коронавируса.

Это первый крупнейший розничный банк США, который решил закрыть свои филиалы в условиях пандемии, сообщает PYMNTS.com.

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В среду, 18 марта, руководство JPMorgan Chase направило сообщение работникам, в котором объявило о закрытии пятой части своих отделений. Исключением являются только банкоматы на улице, которыми можно пользоваться из собственного авто.

С завтрашнего дня (19 марта – ред.) мы сократим количество открытых банковских отделений. Это позволит защитить наших сотрудников,

– заявила руководитель одного из подразделений JPMorgan Chase Тасунда Браун Дакетт.

По словам руководства американского банка, все сотрудники, которым предстоит находиться дома из-за закрытия отделений, и дальше будут получать зарплату.

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Еще в около 4000 отделений будет сокращено время работы. Кроме того, некоторые работники смогут работать из дома.

Несмотря на то, что JPMorgan закрыл свои отделения, 99% банков США работают по своему стандартному графику,

– заявил Ричард Хант, исполнительный директор Consumer Bankers Association.