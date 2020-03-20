Один из крупнейших банков США закрывает свои отделения из-за коронавируса
Американский банк JPMorgan Chase временно закрывает 1000 своих отделений – около 20% подразделений – в связи со стремительным распространением коронавируса.
Это первый крупнейший розничный банк США, который решил закрыть свои филиалы в условиях пандемии, сообщает PYMNTS.com.
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В среду, 18 марта, руководство JPMorgan Chase направило сообщение работникам, в котором объявило о закрытии пятой части своих отделений. Исключением являются только банкоматы на улице, которыми можно пользоваться из собственного авто.
С завтрашнего дня (19 марта – ред.) мы сократим количество открытых банковских отделений. Это позволит защитить наших сотрудников,
– заявила руководитель одного из подразделений JPMorgan Chase Тасунда Браун Дакетт.
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Еще в около 4000 отделений будет сокращено время работы. Кроме того, некоторые работники смогут работать из дома.
Несмотря на то, что JPMorgan закрыл свои отделения, 99% банков США работают по своему стандартному графику,
– заявил Ричард Хант, исполнительный директор Consumer Bankers Association.
Пресс-секретарь банка Wells Fargo утверждает, что "большинство" его филиалов открыто.
Мы понимаем, что должны обеспечить своим работникам и клиентам максимально безопасные условия в наших отделениях. Поэтому мы ввели расширенную программу тщательной очистки помещений, установили специальные устройства с антисептиком для дезинфекции рук, поощряем людей сохранять дистанцию,
– рассказала пресс-секретарь Wells Fargo.
Пресс-секретарь Bank of America сообщил, что все отделения банка работают по графику, один из филиалов специально не закрывали. Представитель еще одного американского банка Citigroup заявил, что финансовое учреждение пока не будет закрывать отделения.