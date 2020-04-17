Онлайн-брокер Robinhood может привлечь 250 млн долларов: что известно о финансировани

Robinhood, мобильное приложение для биржевого трейдинга, готовится привлечь 250 млн долларов инвестиций. Таким образом, рыночная капитализация платформы может составить 8 млрд долларов.

По информации анонимных источников, инвестиционную кампанию возглавляет Sequoia Capital, американский венчурный фонд, который также, как и Robinhood, базируется в Менло-Парк (Калифорния, США). Об этом сообщает онлайн-издание о платежах PYMNTS.com.

Фінансирование бизнеса: Бизнес во время карантина: как Швейцария помогает частному сектору пережить кризис

Нынешний раунд финансирования мобильной платформы для трейдинга, следует по сообщению компании о том, что прошлым летом она получила 323 млн долларов инвестиций. После привлечения этой суммы рыночная капитализация Robinhood составила 7,6 млрд долларов. Раунд финансирования возглавил международный венчурный фонд DST Global с участием других инвесторов – Ribbit Capital, NEA, Sequoia и Thrive Capital. Об этом говорится в июльской публикации в блоге Robinhood.

Мы привлекаем финансирование, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою деятельность,

– отметили представители Robinhood.

В Robinhood не ответили на запрос PYMNTS прокомментировать сообщения о последнем раунде финансирования. Компания работает уже семь лет и насчитывает более 10 млн клиентов. В Sequoia Capital также пока не комментируют ситуацию.



Читайте также: Компания Уоррена Баффета получила 200 млн долларов дивидендов от ведущего нефтепроизводителя

Во время пандемии коронавируса доходы Robinhood выросли. Несмотря на волатильность рынков, приложение стал еще более популярным, и компания смогла привлечь больше клиентов.

Однако в марте этого года, в работе мобильного приложения для трейдинга произошел масштабный сбой. В частности, на протяжении всей сессии торгов в США 2 марта программа не работала. Интересно, что во время этого сбоя индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 стремительно вырос на 4,6%.

Также в прошлом месяце сообщалось, что в работе приложения Robinhood произошел еще один сбой. Это случилось 9 марта, через неделю после того, как программа не работала во время одного из самых мощных торговых дней в году. Позже компания пообещала пользователям компенсацию за такие сбои в виде скидки на подписку в размере 15 долларов.



Что нужно знать о симптомах коронавируса / Инфографика 24 канала