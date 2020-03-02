Основателя Twitter хотят выгнать с должности гендиректора собственной компании – СМИ

Американская компания по управлению инвестициями Elliott Management Corp. после приобретения доли в Twitter требует внедрить ряд изменений.

Прежде всего инвестиционный фонд хочет, чтобы нынешний генеральный директор Twitter Джек Дорси покинул свой пост, сообщает PYMNTS.com, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом.

Основателю и гендиректору Twitter принадлежит около 2% компании. Управляющая одноименной соцсетью фирма, предоставляет акционерам равные права голоса, что совсем невыгодно Дорси.

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Интерес инвесторов к акциям Twitter снизился в прошлом году. Это произошло после того, как стало известно, что компания сливала данные пользователей. Кроме того, развитие Twitter тормозится на фоне деятельности конкурентов соцсети, которые вкладывают деньги в новые сегменты и запускают новые сервисы.

Компания Elliott Management, основанная миллиардером Полом Сингером, хочет привлечь собственных специалистов присоединиться к совету директоров Twitter, в который в настоящее время входят 8 участников. В частности, в 2020 году Twitter проведет выборы в совет директоров, в результате которых будут выбраны трое новых кандидатов. Elliott Management, в свою очередь, хочет, чтобы места в правлении заняли ее специалисты.



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По информации анонимных источников, пока неизвестно, кто заменит Дорси, и какой будет доля нового гендиректора в Twitter. Известно, что хедж-фонд Elliott Management, офис которого расположен в Нью-Йорке, имеет более миллиардов долларов капитала.

Интерес к компании со стороны инвесторов вырос, когда Дорси заявил в ноябре, что рассматривает возможность переезда в Африку на полгода. Уже после его заявления и возник вопрос о возможной смене руководителя Twitter.

Джек Дорси – что известно о предпринимателе? Он является известным разработчиком программного обеспечения и бизнесменом. Также Дорси – один из соучредителей Twitter Inc.



43-летний Джек Дорси руководит стартапом мобильных платежей Square, который он создал в 2009 году и официально запустил в 2015 году. Следовательно, он является одним из немногих предпринимателей, который одновременно является генеральным директором двух компаний. В этом случае – Twitter и Square.