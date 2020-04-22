Падение цен на нефть: кто выиграл от рекордного обвала WTI и что прогнозируют аналитики

Обвал цен на американскую нефть WTI пока никак не повлияло на Саудовскую Аравию. Страна даже может выиграть от такого развития событий.

Об этом сообщили аналитики энергетических рынков, пишет CNBC.

Сегодня рынок переполнен сырой нефтью, резервуары продолжают наполняться, а кризис из-за пандемии коронавируса приводит к еще большему снижению спроса на сырье. Все эти факторы привели к тому, что майский фьючерсный контракт на нефть марки WTI опустился до отрицательного значения.

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В частности, контракт, срок действия которого истек во вторник, 21 апреля, торговался по минус четыре доллара за баррель после рекордного падения до минус 37,6 доллара за баррель в понедельник, 20 апреля. Таким образом торговцам придется доплачивать покупателям, чтобы избавиться от убыточных нефтяных фьючерсов.



Отрицательное значение цены нефти WTI / CNN

Исторический крах на рынке нефти произошел еще и через окончание срока действия майского фьючерсного контракта. Касательно июньского контракта, во вторник, 21 апреля, его цена опустилась на 22% – до 15,75 доллара за баррель, а затем и до 11,57 доллара. В среду, 22 апреля, стоимость июньских фьючерсов на WTI снизилась до 10,91 доллара за баррель.

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В этой ситуации победу одержали Саудовская Аравия и Россия. Однако это победа равносильна поражению,

– заявил Дэйв Ернсбергер, глобальный руководитель подразделения ценообразования в S&P Global Platts.

По словам эксперта, Эр-Рияд и Москва уже давно наблюдают за американским рынком нефти. Однако им рано радоваться, потому что Brent может догнать отрицательные показатели стоимости WTI, тем более, что места для хранения сырья все меньше и меньше.

Празднование будет недолгим

Пандемия коронавируса привела к закрытию границ в ряде стран мира. Правительства применяли и продолжают вводить ограничительные меры, которые касаются повседневной жизни миллиардов людей. Авиакомпании не осуществляют рейсы так же, как и приостановлены другие транспортные перевозки ведущими предприятиями. Промышленность остановлена: большинство заводов и фабрик во всем мире вынуждены были временно прекратить деятельность для безопасности собственных работников.

Последствия коронавируса: Производство в США снизилось до уровня 1946 года из-за пандемии: что прогнозируют экономисты В результате масштабных изменений через COVID-19 пострадала и нефтяная промышленность. Спрос на сырье резко снизился. Свою ложку дегтя внесла и "ценовая война" Саудовской Аравии и России после неудачного заседания ОПЕК+ в начале марта этого года. В частности, Россия тогда не поддержала инициативу Эр-Рияда снизить объемы нефтедобычи, чтобы спасти мировую экономику от кризиса. Саудовская Аравия, в свою очередь, увеличила добычу и уменьшила цены на нефть. Страны начали активно покупать сырье и быстро заполнили свои стратегические запасы. Чем закончилось заседание ОПЕК+ в конце марта: Цены на нефть рекордно снизились и привели к резкому падению мировых фондовых рынков: детали Ситуация в США также обострилась. Хранилища в основном в стране пункте хранения нефти – городе Кушинг (штат Оклахома, США), полностью заполнятся в течение нескольких недель. То, что мы сейчас наблюдаем в Оклахоме, мы сможем увидеть и в других регионах. Согласно нашим подсчетам, общий объем запасов нефти в мире может быть превышен еще до конца мая или начала июня,

– отметил Ернсбергер, добавив, что России и Саудовской Аравии пока рано радоваться.

Нефтяные резервуары в Кушинге, штат Оклахома, США / Flickr Еще больше сократить нефтедобычу – единственный выход Страны ОПЕК+ уже согласились снизить объемы добычи нефти на рекордные 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев – мая-июня. Однако соглашение будет действовать только с 1 мая. После того, как цена WTI достигла отрицательного значения, группа ОПЕК во вторник, 21 апреля, вынуждена была организовать еще одно экстренное собрание. В ходе телефонного разговора стороны обсудили ситуацию с ценами, однако единого решения так и не дошли. Кроме того, в обсуждении не участвовали ни Саудовская Аравия, ни Россия. Интересно: Паника с нефтью или временная аномалия с ценами на фьючерсы? По прогнозам аналитиков, договоренность альянса ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи, должна облегчить проблемы с избыточным предложением сырья на рынке. В конце концов, Саудовская Аравия – победитель. Они успели заработать продавая нефть, пока на нее был спрос, а потом с легкостью отказались от этого в договоренности о сокращении нефтедобычи, которое мы называем "слабым",

– заявил Кристиан Малек, руководитель исследовательского отдела J.P. Morgan. Малек утверждает, что "единственным выходом" для нефтяных рынков является принятие еще одного соглашения ОПЕК+ о гораздо большом снижение добычи сырья. Эр-Рияд должен рассмотреть предложение сократить нефтедобычу до 6 млн баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на 10 июня.



Что происходит на рынке нефти / Инфографика 24 канала