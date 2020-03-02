Падение фондового рынка США: как обвал индексов на биржах повлияет на жизнь американцев

На прошлой неделе фондовые рынки обвалились на фоне усиления опасений из-за стремительного распространения коронавируса за пределами Китая и его последствий для мировой экономики.

По словам старшего аналитика компании S&P Dow Jones Indices Говарда Сильверблатта, из-за коронавируса мировые финансовые рынки потеряли более 6 трлн долларов, пишет Markets Insider.

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Торги на фондовых биржах проходили на фоне массового беспокойства, что усилия, направленные на борьбу с негативными последствиями коронавируса, замедлят темпы роста экономики и снизят прибыль ряда предприятий.

Отметим, что случаи вируса зафиксированы в более 55 странах за пределами Китая. Количество инфицированных возросло до 83 тысяч человек.

Напомним, в четверг, 27 февраля, произошла коррекция американского индекса S&P 500, в результате которой он снизился на 10% от своего последнего рекордного падения во времена финансового кризиса 2008 года. Промышленный индекс Доу-Джонса и индекс Nasdaq Composite (акции, торгующиеся на бирже Nasdaq) также уменьшились минимум на 10% в течение последней недели февраля.

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Как падение фондового рынка повлияет на жизнь американцев?

Глобальный обвал фондовых рынков на прошлой неделе может привести к еще одному экономическому кризису. Однако об этом еще рано говорить, заявили аналитики. Кроме того, падение фондового рынка никак не коснется жизни жителей Соединенных Штатов.

Для большинства американцев это побочное явление в их жизни. Что для них действительно важно - безопасность на работе и собственное здоровье, а также счета за коммунальные услуги, образование и т.д., – отметил Джейкоб Хакер, директор Института социальных и политических исследований Йельского университета.

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Ниже представим три графика, которые доказывают, что показатели фондового рынка имеют краткосрочное влияние на большинство американских семей.

1. Большинство американцев просто не инвестируют в акции.

На графике выше показано долю акций, которыми владеют американцы, в соответствии с уровнем своих доходов.

По данным Федеральной резервной системы США, только 8% собственного чистого дохода семьи тратят на покупку акций.

собственного чистого дохода семьи тратят на покупку акций. Чуть больше половины акций – 51% – в собственности 10% американцев с высоким уровнем дохода.

– в собственности 10% американцев с высоким уровнем дохода. Согласно этим данным, для большинства американцев не актуальна информация об обвале фондового рынка. Ведь они не смогут оценить, как это повлияет на их доходы.

2. Сведения о количестве и цене акций касаются преимущественно богатых американцев.

10% среднестатистических семей, имеющих ценные бумаги, обычно обладает портфелем акций на сумму 200 тыс. долларов и выше. В результате убытки от падения фондового рынка первыми почувствовали американцы с высоким уровнем доходов.

3. Меньше половины американцев в нижней части распределения богатства откладывает деньги на пенсионные счета.