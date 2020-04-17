Падение ВВП Китая и лекарство от COVID-19: как фондовые рынки реагируют на последние события

В пятницу, 17 апреля, азиатские и американский фондовые рынки выросли. Это произошло несмотря на сообщения Китая о рекордном падении экономики из-за пандемии коронавируса.

Настроения инвесторов улучшились на фоне новостей, что США планируют восстановить экономическую активность, а также об успехах в лечении коронавируса, пишет CNN.

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Японский фондовый индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли более чем 2,5%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,8%, а южнокорейский Kospi – на 3,4%.

Азиатский рынок акции значительно поднялся после падения накануне. Неутешительные показатели ВВП Китая в первом квартале не повлияли на инвесторов.

В частности, стало известно, что уровень китайской экономики снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение ВВП Китая в этом году считают худшим с момента публикации таких данных в 1992 году. Кроме того, впервые с 1976 года Китай фиксирует такие рекордно низкие показатели.



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Ситуация на американском фондовом рынке

В США тоже выросли фьючерсы на акции, когда Boeing, одна из крупнейших аэрокосмических и оборонных корпораций, объявила о возобновлении производства коммерческой авиатехники.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 3,5% (827 пунктов). Фьючерсы на S&P 500 выросли примерно на 3,2%, а фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,1%.

Акции Boeing тоже выросли в цене после того, как компания анонсировала план восстановления производства коммерческих самолетов на своем заводе Puget Sound. Первые работники вернутся к работе уже 20 апреля, сообщила компания в четверг, 16 апреля.

Акции фармацевтической компания Gilead, которая тестирует один из своих препаратов как потенциальное лекарство против коронавируса, подскочили в цене более чем на 16%. Это произошло после сообщения об успешном тестировании препарата.

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Пациенты, принимавшие лекарственный препарат "Ремдезивир", выздоровели довольно быстро. Так, в 125 инфицированных коронавируса на время испытания этого препарата были четко выраженные симптомы респираторной болезни и лихорадка. После менее чем недельного лечения Ремдезивиром большинство из них смогли вернуться домой из больницы.

Однако тестирование не учитывает такого фактора, как контрольная группа. Поэтому пока сложно сказать, действительно ли препарат помогает больным COVID-19 выздороветь быстрее.

При завершении торгов в четверг, 16 апреля, американские фондовые рынки закрылись ростом, несмотря на ряд неутешительных экономических прогнозов. Так, промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,1%, S&P 500 – на 0,6%, а Nasdaq – на 1,7%.

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Согласно данным правительства США, в течение прошлой недели еще 5,2 млн американцев обратились за пособием по безработице. С середины марта и до сих пор 22 миллионов граждан Соединенных Штатов – 13,5% рабочего населения – обратились за финансированием от государства в связи с потерей работы.

Пандемия коронавируса 2020: что известно по состоянию на 17 апреля Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). Также ВОЗ признала коронавирус пандемией.



По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 2 160 170 подтвержденных случаев заражения, из них 145 593 – закончились смертью. Выздоровели уже 549 996 человек.



Согласно информации Минздрава, в Украине подтверждены 4662 случая заболевания COVID-19, вызванных новым коронавирусом, из них 125 – летальные, а 246 пациентов выздоровели.