Пандемия против ритейла: одна из старейших сетей универмагов США обанкротилась

Американский универмаг JC Penney объявил о своем банкротстве. Ритейлер столкнулся с финансовыми сложностями в результате вспышки коронавируса. Через карантинные меры он, как и другие торговые центры, вынужден был временно прекратить деятельность, что стало для него фатальным исходом.

Универмаг JC Penney, который работает на рынке США 118 лет, продает одежду, косметику и ювелирные изделия в более 850 локациях, расположенных по всей стране, пишет BBC. В нем работало более 80 000 человек.

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В пятницу, 15 мая, компания подала заявление о реорганизации своей деятельности в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Такое решение подтверждает то, что фирма не способна больше платить свои долги. Заявление JC Penney поступило сразу после того, как еще один крупный американский ритейлер J Crew сообщил о банкротстве в прошлом месяце.

В течение определенного времени начали распространяться слухи о возможном банкротстве JC Penney. Катализатором таких разговоров стало то, что ритейлер прекратил выплачивать проценты по долгам в апреле. В заявлении компании сказано, что она имела 500 млн наличными, а сумма кредитных платежей составила 900 млн долларов.

Пандемия коронавируса стала беспрецедентным вызовом для наших семей и в целом для всей страны,

– говорится в сообщении главного исполнительного директора JC Penney Джилла Солтау.

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Что известно о JC Penney? Был основан в 1902 году Джеймсом Кэшем Пенни в Вайоминге. Компания пережила Великую депрессию и сумела значительно вырасти в течение 20 века. Однако на доходы ритейлера значительно повлияло распространение и популярность интернет-магазинов. Так, в последние годы компании пришлось закрыть сотни своих магазинов и уволить тысячи работников.



В прошлом году JC Penney сообщила о доходах от продаж, которые составили 10,7 млрд долларов. Таким образом, этот показатель уменьшился более чем 7 млрд долларов за последние 10 лет.

После сообщения о банкротстве многие люди начали делиться своими воспоминаниями об универмаг в соцсетях. Например, пользовательница Twitter под ником Джейд Джурек написала: "Будем честными – JC Penney уже был в беде. Несмотря на это, я была большой поклонницей этого магазина, так как именно в нем я купила свое свадебное платье в 1987 году".

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Бывшие работники и их родственники тоже поделились своими воспоминаниями о JC Penney.

В частности, одна из сотрудниц универмага Дженнифер Гримс написала на странице ритейлера в Facebook:

Люблю вас, друзья. Вы были моей средней школой и колледжем. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы уберечь бизнес. Мне так жаль, электронная коммерция нанесла вам ущерб.