Пандемия финансового мира: ситуация на глобальных рынках и как Украина реагирует на изменения

Фондовые рынки мира продолжает "лихорадить". Основные биржевые показатели то резко опускаются на фоне экономического спада из-за коронавируса и обвала цен на нефть, то, наоборот, – поднимаются после введения государствами антикризисных мер для борьбы с последствиями COVID-19.

О состоянии мировых финансовых рынков в условиях так называемого "коронакризиса" 24 каналу рассказал Степан Джус инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина". Кроме того, эксперт проанализировал, как глобальные изменения влияют на Украину.

Несколько переломных событий для мировых рынков акций

1. Первый масштабный обвал на фондовых рынках начался после сообщения о "возможной" пандемии, 24 февраля. Этот день войдет в историю как "черный коронавирусный понедельник". В частности, индекс акций крупнейших американских компаний S&P 500 упал на 4,33% (смотрите рис.1). А в течение следующих четырех дней этот показатель снизился еще на 11,16%.

2. В начале марта прилетел второй "черный лебедь", который отправил мировые рынке в глубокий нокдаун. Таким образом, S&P 500 снизился еще на 9,5% всего за неделю и на 18,07% – за 11 дней, начиная с 21 февраля.

6 марта крупнейший нефтяной картель во главе с Саудовской Аравией не смог договориться с Россией о снижении объемов добычи нефти на фоне сокращения спроса. Из-за резкого падения торги были приостановлены на 15 минут.

Правило о приостановлении торгов после падения на 7% применили впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов. Нефтегазовые и финансовые корпорации вошли в число компаний, акции которых обвалились в цене больше всего.

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3. Европейские фондовые рынки реагируют на вышеописанные события падением:

Фондовый индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 8,8%.

снизился на 8,8%. Индекс широкого европейского рынка Stoxx 600 опустился до 7%.

опустился до 7%. Немецкий DAX потерял 8%.

потерял 8%. Фондовый индекс Италии упал еще больше – на 12%.

Ситуация стабилизировалась 10 марта: Stoxx 600 прибавил 2,7%, другие индексы тоже медленно выросли.

Эксперт "Фридом Финанс" утверждает, что инвесторы стали больше концентрировать свое внимание на защитных активах. Доходность всех выпусков американских государственных облигаций впервые в истории упала ниже 1%. Японская иена укрепилась к доллару на 3% (смотрите рис. 1).

4. Италия становится очагом инфекции в Европе. Далее вирус распространяется по всем странам этой части мира. Эксперты и Всемирная организация здравоохранения объявили об угрозе пандемии коронавируса COVID-19.

5. За месяц (с 24 февраля по 23 марта) падение на 34,33% сигнализирует не только временный кризис, но и о рецессии, которая может затянуться до начала 2021 года. Однако, это, в основном, зависит от времени выхода всех экономик с карантина. Сейчас это уже делают некоторые европейские страны (Германия, Италия и др.).

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6. Первый дефолт. 7 марта 2020 года – в этот день Ливан сообщает о дефолте. Решение отложить погашение евробондов на 1,2 млрд долл, срок которого наступает 9 марта, объявил премьер-министр страны Хасан Диаб. Он сказал, что это первый случай в истории страны со времен обретения независимости в 1943 году. По его словам, Ливан – страна с одним из самых высоких долговых нагрузок – 170% ВВП.

По данным СМИ, экономика страны находится в тяжелом кризисе с октября 2019 года. За это время ливанский фунт обвалился на 40%.

Рис. 1. Динамика изменения европейских и американских рынков за 2007-2020р.р. / Обработка и визуализация данных Фридом Финанс Украина

Ситуация на украинском фондовом рынке: анализ "Фридом Финанс"

Для сравнения динамики изменений цен на украинском рынке можем взять для примера индексы украинских бирж УБ (UXI) и ПФТС (смотрите рис. 2).

Степан Джус отмечает, что украинский фондовый рынок отреагировал на глобальное падение только через неделю. А когда все перешли на стадию восстановления, акции украинских эмитентов пока продолжают падать. Это произошло за счет переноса собрания акционеров и выплат дивидендов нескольких компаний.



Рис. 2. Динамика мировых индексов по ноябрь 2019-апрель 2020р.р. / Обработка и визуализация данных Фридом Финанс Украина

Как изменилась динамика мировых индексов с ноября 2019 по апрель 2020-му:

Как видно на рисунке 2, лучше восстановился с ноября 2019 индекс NASDAQ COMPOSITE (+ 2.87%).

(+ 2.87%). Индеск S&P 500 с + 10% упал до 27%, составляя сейчас отклонение 7,02%.

с + 10% упал до 27%, составляя сейчас отклонение 7,02%. Наихудшая ситуация с индексом MSCI на Frontier Markets (предельные, неразвитые рынки с ограниченным доступом к капиталу), который упал с ноября прошлого года на 21,84%. Это говорит о плохом экономическом положении и негативные ожидания затяжного кризиса, если не "депрессии".

Украинский рынок упал на 3,95% (ПФТС) и 13% (индекс Украинской биржи) соответственно. Учитывая эти данные, о рецессии и кризисе в стране говорить рано, однако это только публичный рынок. Частный сектор переживает нелегкие времена.

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С ноября 2019 года и до конца февраля 2020 года в Украине наблюдаем положительную корреляцию с мировыми рынками на уровне 40-50%.

Переломным моментом для рынка было падение нефти после первой недели марта 2020г., когда реакция всех рынков, включая украинском, была отрицательной (см рис.3). Это произошло после введения карантинных мер почти по всем странам, поскольку увеличилось количество тестов и быстрее начало увеличиваться количество людей, которые прошли тест на выявление COVID-19.

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Последствия коронавируса для мировой экономики и нефтяной вопрос

Аналитики Bloomberg попытались спрогнозировать возможные последствия пандемии для мировой экономики.

Было смоделирована четыре варианта развития событий, согласно которым мировая экономика в 2020 году может потерять 3% ВВП или 2,7 трлн долл. Эти цифры эквивалентны ВВП Великобритании или почти двум ВВП России. В худшем из четырех вариантов прогноза эксперты агентства предусматривают рецессию в США, еврозоне, Японии и замедленный рост в Китае.

На протяжении последних трех лет мировыми ценами на нефть руководил альянс России и ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. Распространение коронавируса и снижение спроса на нефть привели к падению цен на "черное золото".



Рынок нефти в 2020 году / Pixabay

На встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия предложила сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, 500 тыс. баррелей из которых приходилось бы на РФ. Предложение саудов выглядело логично: по оценкам Goldman Sachs и IHS Markit, из-за эпидемии мировой спрос на нефть в первом полугодии 2020 упадет в среднем на 2 млн баррелей в сутки.

Однако Россия шокировала планету, отказавшись от сделки. Договориться не удалось даже о продлении действующего соглашения о сокращении добычи на 2,1 млн баррелей до уровня конца 2016 года, когда ОПЕК и РФ решили поддержать цены на нефть.

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С 1 апреля участники ОПЕК+ свободные от обязательств и могут повышать добычу нефти по своему усмотрению. Министры стран ОПЕК и западные аналитики после завершения встречи не скрывали разочарования.

Такое неожиданное развитие событий лежит намного ниже нашего пессимистического сценария, он создаст одну из самых тяжелых ценовых кризисов в истории рынка нефти,

– сказал аналитик Rystar Energy Бьорнар Тонхауген.

И это произошло 20 апреля 2020 года, когда майские фьючерсы на нефть марки WTI упали до минус 40,43 доллара за баррель. Индикативная цена опустилась до 0 доларов (экспирация была 21.04.2020 г.)

На следующий день после провальной встречи ОПЕК+ выяснилось, как Саудовская Аравия будет отвечать на кризис.

Страна снижает цены на свою нефть до минимума за 20 лет и активно наращивает добычу,

– пишет Bloomberg.

Интересно, что Мексика хеджировала риски падения цен на нефть пут-опционами, что дало им дополнительные 6,15 млрд.

Прежде всего, прогнозы глобального роста на 2020 год являются негативными – рецессия будет по крайней мере такой же серьезной, как и во время глобального финансового кризиса, или еще хуже. Но мы ожидаем восстановления в 2021 году,

– заявила министер-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.



Динамика основных фондовых индексов мира / Фридом Финанс

Экспертная оценка от "Фридом Финанс" Сейчас наблюдаем коррекцию вверх, но она может длиться не долго, поскольку пика коронавируса еще не было во всем мире. На какой срок будут каждый раз продолжать карантинные меры пока непонятно, а убытки каждый месяц у бизнеса увеличиваются вместе с уровнем безработицы.

Реакция Украины на события в мире

С начала 2020 года и до середины марта 2020 гривна обесценилась на 14%. Такая девальвация была прогнозируемой и сейчас мы наблюдаем тренд к переходу в более надежные валютные активы.

Первые последствия кризиса уже в Украине. Из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть резко снизилась стоимость ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. С 9 марта доходность евробондов выросла до уровней 7,65-11,5%.

Подробнее о доходности евробондов рассказывает "Фридом Финанс": Еврооблигации. Инструмент для сохранения средств во время паники

На прошлой неделе, 23 апреля, НБУ снова снизил учетную ставку до 8% (до -2%), что в кризис может привести к негативным сценариям с одной стороны (отсутствие первичных размещений ОВГЗ через низкую ставку купона – снижение привлечений от внутренних и внешних инвесторов), уменьшение доходности депозитов; с другой – падение процентных ставок по кредитным средствам, снижение стоимости денег.

Изменение произошло благодаря падению инфляционных ожиданий. Однако это далеко от фактических данных для снижения учетной ставки аж на 2%, поскольку данные по инфляции не являются корректными (неправдоподобными), что зависит от устаревшей методологии сбора данных по потребительской инфляции и увеличения скидок (акций, спецпредложений) на цены потребляемых товаров.

Хотя это экономически нецелесообразно, поскольку экономика (бизнес) может не справиться с еще несколькими месяцами карантина, даже при уменьшении ставок кредитования бизнеса после снижения учетной ставки.

Как отмечает НБУ, в этом году дефицит текущего счета составит 1,7% ВВП (по сравнению с 3,2% в январском прогнозе). Объемы импорта товаров в Украину сократятся существенное экспорта. Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.

Корпоративный сегмент: анализ "Фридом Финанс" Произошел некий дефолт по евробондам холдинга компаний ДТЭК (энергетический сектор, электроэнергия). Слухи о дефолте ходили еще в середине марта, когда объявили о карантине в Украине, что может привести к уменьшению поступлений (большинство населения на удаленном режиме работы и в отпусках без сохранения заработной платы) за счет процессов, запущенных правительством по форс-мажорных обстоятельствах из-за карантина и коронавируса.



В то же время, ходят слухи о возможной компенсации из бюджета пострадавшим компаниям от "коронавирусной кризиса", на которую надеются владельцы ДТЭК, чтобы реструктуризировать свои долги, заявить о дефолте и покрыть убытки за счет бюджетных средств.

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