Пандемия и бизнес: власти Франции выделят пакет финансовой помощи специально для стартапов

Правительство Франции выделит стартапам многомиллиардную финансовую помощь для развития в период распространения пандемии коронавируса.

О предоставлении средств стартапам будет объявлено в среду, 25 марта, пишет PYMNTS.com. Однако в Министерстве финансов Франции пока не назвали точную сумму финансовой помощи.

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Коронавирус стремительно распространяется во Франции. В частности, в европейской стране зафиксировано более 1000 смертей от COVID-19. В связи с этим правительство вынуждено было ввести жесткий карантин в государстве, запретив людям покидать свои дома без необходимости.

Пакет помощи стартапам будет выделено в рамках сотрудничества Министерства финансов страны и государственным инвестиционным банком Bpifrance.



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Еще до вспышки коронавируса количество стартапов во Франции росло. Президент Эммануэль Макрона планировал установить новый рекорд по числу компаний-единорогов в стране. По состоянию на сегодня только пять французских стартапов, которые оценены в более 1 млрд долларов. Макрон хотел бы, чтобы их количество увеличилось до 25 к 2025 году.

Сейчас правительство Франции направляет свои силы на сдерживания темпов падения экономики. Исполнительный директор Bpifrance Николя Дюфурк назвал текущую ситуацию в стране "финансовым инфарктом". Французское правительство также планирует выделить 300 млрд евро в виде государственных кредитов.

В Германии стартаперы тоже ведут переговоры с властями о выделении финансовой помощи в условиях распространения коронавируса. Торговая ассоциация Германии (HDE) прогнозирует убытки на миллиарды евро в своей сфере.



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