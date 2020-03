Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились

По данным Investing.com, фьючерсы на S&P 500 снизились на 4,7%. День тому назад фондовый индекс крупнейших американских компаний упал на 4,89%, прочно закрепившись на территории медвежьего рынка.

Фьючерсы на Euro Stoxx 50 опустились на 5,8% – до самого низкого уровня с середины 2016 года.

Запрет президентом поездок из Европы в США, безусловно, застал врасплох всех. Мы понимаем, что для экономики страны этот шаг существенный, и он может стать определяющим для всех сфер бизнеса,

– заявил Кхун Гох, руководитель исследовательского подразделения банковского холдинга ANZ в Сингапуре.

Индекс MSCI акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая Японии, снизился на 4,1% – до самого низкого уровня с начала 2019 года. Японский фондовый индекс Nikkei упал на 5,3%.

В среду, 11 марта, Дональд Трамп официально заявил, что все поездки из Европы, кроме Великобритании, в США будут прекращены на 30 дней. Решение начнет действовать с пятницы, 13 марта. По словам Трампа, на торговлю это ограничение не повлияет. Также президент США поручил Министерству финансов отсрочить уплату налогов для лиц, инфицированных коронавирусом.

Касательно цены на золото, то она немного снизилась от своего максимального уровня в понедельник, 9 марта, когда драгоценный металл торговался выше 1700 долларов за унцию. Сейчас стоимость золота уменьшилась на 0,5% и составляет 1642,5 доллара за унцию.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 8,7 базисных пункта. Однако такое падение несущественное по сравнению с результатами понедельника, 9 марта, когда доходность опустилась сразу на 40 базисных пунктов и достигла рекордно низкого уровня.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США уменьшилась на 4 базисных пункта.

К падению фондовых рынков привело и признание Всемирной организацией здравоохранения коронавируса мировой пандемией. После этого объявления S&P 500 упал на 5,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса – на 6,5%.

Российский рубль тоже обвалился – до 73 рублей за доллар и 82,4 рубля за евро.



