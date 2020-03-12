Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились

Мировые фондовые биржи обвалились в четверг, 12 марта. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о временном запрете на поездки из Европы в Соединенные Штаты, чтобы сдержать распространение коронавируса.

По данным Investing.com, фьючерсы на S&P 500 снизились на 4,7%. День тому назад фондовый индекс крупнейших американских компаний упал на 4,89%, прочно закрепившись на территории медвежьего рынка.

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Фьючерсы на Euro Stoxx 50 опустились на 5,8% – до самого низкого уровня с середины 2016 года.

Запрет президентом поездок из Европы в США, безусловно, застал врасплох всех. Мы понимаем, что для экономики страны этот шаг существенный, и он может стать определяющим для всех сфер бизнеса,

– заявил Кхун Гох, руководитель исследовательского подразделения банковского холдинга ANZ в Сингапуре.

Индекс MSCI акций компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, не считая Японии, снизился на 4,1% – до самого низкого уровня с начала 2019 года. Японский фондовый индекс Nikkei упал на 5,3%.

Основной австралийский фондовый показатель уменьшился на 7,4%, а южнокорейский индекс Kospi – на 4,6%.

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В среду, 11 марта, Дональд Трамп официально заявил, что все поездки из Европы, кроме Великобритании, в США будут прекращены на 30 дней. Решение начнет действовать с пятницы, 13 марта. По словам Трампа, на торговлю это ограничение не повлияет. Также президент США поручил Министерству финансов отсрочить уплату налогов для лиц, инфицированных коронавирусом.

Касательно цены на золото, то она немного снизилась от своего максимального уровня в понедельник, 9 марта, когда драгоценный металл торговался выше 1700 долларов за унцию. Сейчас стоимость золота уменьшилась на 0,5% и составляет 1642,5 доллара за унцию.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 8,7 базисных пункта. Однако такое падение несущественное по сравнению с результатами понедельника, 9 марта, когда доходность опустилась сразу на 40 базисных пунктов и достигла рекордно низкого уровня.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США уменьшилась на 4 базисных пункта.

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Коронавирус – пандемия

К падению фондовых рынков привело и признание Всемирной организацией здравоохранения коронавируса мировой пандемией. После этого объявления S&P 500 упал на 5,9%, а промышленный индекс Доу-Джонса – на 6,5%.

Российский рубль тоже обвалился – до 73 рублей за доллар и 82,4 рубля за евро.



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"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Реакция инвесторов

Инвесторы обеспокоены тем, как быстро распространяться такие сдерживающие меры в мире. Ведь выросла обеспокоенность по увеличению количества случаев поражения новым коронавирусом.

Во многих европейских странах количество больных стремительно увеличивается, как и в Италии. Кажется, США идут по этому же пути. Сейчас выглядит реалистичным сценарий, когда в течение 10 дней количество больных достигнет 10 тысяч,

– отметил Хирокадзу Кабея, главный стратег компании Daiwa Securities.

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Вероятно, Федеральная резервная система США снизит учетную ставку минимум на 0,75 процентных пункта. Также существуют большие шансы того, что американский регулятор решит уменьшить этот показатель до 1%. Об этом будет известно после заседаний 17-18 марта.

Реакция участников финансовых рынков показывает, что несмотря на успокоение со стороны властей, им следует избегать рисков. Трамп объявил жесткие меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако курс валют и цены на акции говорят сами за себя, что этого недостаточно, чтобы снизить беспокойство инвесторов. Сейчас мы находимся в очень сложной ситуации,

– утверждает Джуничи Исиикава, старший стратег IG Securities в Токио.

Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название китайскому коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 9 марта 2020 в мире зарегистрировано 119 132 подтвержденных случаев заражения, из них 4284 – закончились смертью. Выздоровели уже 65 766 человек. В Украине подтвержден один случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом.