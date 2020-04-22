Паника с нефтью или временная аномалия с ценами на фьючерсы?

В понедельник, 20 апреля, рынок нефти пережил самый большой ценовой коллапс, когда американская WTI продемонстрировала отрицательное значение – минус 37 долларов за баррель.

Ведущие специалисты рынка уже озвучили проблемы, которые возникли и повлияли на минусовую цену майских фьючерсов на нефть марки WTI. Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина", собрал экспертные суждения и проанализировал для 24 канала, как отрицательная стоимость нефти повлияет на экономику Украины.

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Отрицательная цена WTI: что следует знать об обвале стоимости американской нефти

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ, на своей странице в Facebook и для журнала НВ объяснил ситуацию на рынке нефти.

Прежде всего следует понять, что речь идет о снижении цены именно на майские фьючерсные контракты WTI. Стоимость июньских фьючерсов остается на уровне более 20 долларов за баррель.

Говорим о специфических активы: фьючерсные контракты, торгуемые на NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа – ред.) под тикером CL, на физическую поставку нефти марки WTI в мае 2020 года. Это важно запомнить,

– отметил Рашкован.

Эксперт объяснил, что означает отрицательная цена на нефть.

Отрицательная цена на фьючерс означала следующее: продавец фьючерсного контракта доплатит более 30 долларов покупателю контракта за то, что тот купит у него сырую нефть и потом ее закачает в какие-то свои законтрактованные хранилища,

– говорит Владислав Рашкован.

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По его словам, ситуации с отрицательной ценой на нефть на рынке случаются. В результате продавцы должны оценить собственные "альтернативные расходы владения фьючерсным контрактом".

В таких случаях продавцы просто рассчитывают свои альтернативные расходы владения контрактом, и в случае, если эти расходы выше, чем потери от негативной цены, они могут продавать активы ниже нуля, доплачивая покупателям,

– объясняет эксперт.

Рашкован констатирует, отрицательная цена нефти была выгодной для тех покупателей, которые имели резервуары для хранения сырья.

Обсуждая цены на определенный продукт, стоит разделять индикативную цену базового актива (смотрите рис. 1) и цену производных финансовых инструментов (смотрите рис. 2) на этот базовый актив.



Рис. 1. Часовой график индикативных цен на нефть марки WTI в период 07.04.2020-21.04.2020 гг. / Фридом Финанс Украина

Как видим, по состоянию на 21:00 20.04.2020 года индикативная цена нефти марки WTI опустилась до 0 долларов за баррель. Это историческое событие, которое будет переписываться в книгах. Сейчас цена на уровне 20 долларов за баррель, как мы и прогнозировали ранее.



Рис. 2. Часовой график цен на майские фьючерсы нефти марки WTI в период 31.03.2020-21.04.2020 гг. / Фридом Финанс Украина

Впервые некому было продавать нефть даже с дополнительными выгодами. "Кровь земли" и "кровь" двух мировых войн теперь не пользуется популярностью. Стоимость нефти WTI упала на фоне затоваренности рынка и снижения спроса из-за пандемии, а также – закрытия во вторник вечером, 21 апреля, майских фьючерсов.

В этот момент цена майских фьючерсов минус 7,45 доллара за баррель. Июньские фьючерсы снизились на 11% – до 22,22 доллара за баррель.



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Стоит также отметить, что цена на марку Brent составляет около 22,5 долара, что в среднем равно ценам 90-х-2000-х годов (смотрите рис. 3).



Рис. 3. Недельный график индикативных цен на нефть марки Brent за 1989-2020 гг. / Фридом Финанс Украина

Цены на фьючерсы по обе марках нефти снова в отрицательной зоне (смотрите рис. 4).



Рис. 4. Изменение цен на фьючерсы товаров и индексов по состоянию на на 21.04.2020 года (12:50)

Падение цен на нефть 2020: последствия для экономики Украины

1. Падение цен на нефть не даст ощутимого снижения стоимости моторного топлива, по крайней мере, пока. Цена на нефть восстановилась до уровня 20 долларов за баррель.

2. "Картельный сговор" участников рынка не даст опустить цены себе в убыток по всем АЗС.

3. Для тех нефтетрейдеров и НПЗ, у кого было место в нефтехранилищах, и кто купил контракты на закрытии при низких ценах – будет позитив. Ведь цена снова на своем месте и они могут фиксировать определенные доходы в будущем.

4. Не возражаем о возможном спаде цены снова, поскольку большинство захотят продать нефть из переполненных запасов.

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Для стран-добытчиков (в т.ч. и Украины) сейчас решающий момент. Есть несколько вариантов:

Постепенно сокращать добычу .

. Нарастить продажи по низким ценам и выиграть за счет объемов.

и выиграть за счет объемов. Продавать излишки по тем ценам, на которые готовы покупатели. Для стран-покупателей в связи с этим сейчас благоприятный момент для формирования стратегических запасов. Закупки активно ведет, например, Беларусь. В Украине это пока невозможно, потому что нет нормативной базы. Ведь законопроект о создании таких запасов так и не был запущен.

Для стран-покупателей в связи с этим сейчас благоприятный момент для формирования стратегических запасов. Закупки активно ведет, например, Беларусь. В Украине это пока невозможно, потому что нет нормативной базы. Ведь законопроект о создании таких запасов так и не был запущен. На территории Украины нефть сосредоточена на Прикарпатье, в Днепровско-Донецкой областях и на шельфе Черного и Азовского морей и (по некоторым данным здесь самые большие запасы - 3 триллиона условных единиц газа и нефти, доля нефти – 25-30%). Обеспечение нефтью собственного производства находится на уровне более 12%. Государство покупает в основном сырье марки Brent. Поэтому пока паниковать не нужно.

Ретранслировать эту однодневную аномалию на будущее нефтяного рынка пока рано,

– говорит Рашкован.

На дальнейшее развитие событий на рынке нефти будет влиять ряд дополнительных факторов: дальнейшие действия ОПЕК по ограничению добычи (которую уже запустили), продолжительность "коронавирусного карантинного кризиса" и всемирного локдауна, постепенное наращивание экономической активности в разных частях света, и о влиянии зеленых технологий не стоит забывать.