Пять советов как управлять своими финансами

Поехать в путешествие, купить дом и собрать на достойную пенсию. Этих целей можно достичь, если выполнять 5 простых шагов.

Есть несколько простых вещей, которые вы можете сделать сейчас, чтобы улучшить вашу финансовую ситуацию. Попробуйте эти пять шагов для успешного управления своими личными финансами.

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Определите финансовые цели

Найдите время, чтобы написать свои финансовые цели. Это могут быть долгосрочные, такие как быстрый выход на пенсию, кругосветное путешествие или покупка дома. Или краткосрочные: погашение кредита, покупка компьютера или отдых за рубежом. Все эти цели повлияют на то, как вы планируете свои финансы. Ведь, имея цель, деньги собирать легче.

Разбивайте долгосрочные цели на меньшие, тогда их будет легче достичь.

После того, как вы записали свои финансовые цели, определяйте их приоритет. Это гарантирует, что вы уделяете наибольшее внимание именно тем, которые для вас являются наиболее важными. Вы также можете перечислить их в порядке, в котором вы хотите их достичь.

Разработайте план

Вы уже имеете финансовые цели. Теперь нужно понять как их достичь и в этом вам поможет планирования. План должен содержать несколько шагов и определенные рубежи. К примеру, если вы собираете 10 тисяч долларов, то определите несколько дат, к которым вы хотите собрать 2 и 5 тисяч.

Создайте аварийный фонд. Это деньги, которые будут поддерживать вас в трудные финансовые времена. С ним вы будете чувствовать себя более спокойно и уверенно.

В планировании вы также предоставляете приоритеты своим финансовым целям. Принимая решение о краткосрочной цели (путешествие, покупка холодильника), всегда держите в голове вашу долгосрочную цель (обеспечена пенсия, покупка дома).

Придерживайтесь своего бюджета

Ваш бюджет – один из ключевых инструментов. Именно он позволяет создать план расходов, чтобы вы могли распределить свои деньги на различные цели.

Вознаграждайте себя за достижения малых целей. Это может быть поход на природу, любимый ресторан или кино. Или устройте день отдыха дома, чтобы не тратить деньги.

Вы можете подробно расписать свой бюджет, определить сколько денег вам нужно откладывать. Так вы увидите как быстро можно достичь цели. Увидите лишние расходы, которых можно избежать без изменений в качестве жизни.

Ведите свои расходы. Для этого есть множество приложений на смартфон. Или пользуйтесь блокнотом или Excel.

Оплатите долги

Долг является значительным препятствием для многих, когда дело доходит до достижения финансовых целей. Вот почему уплата долгов должна быть приоритетной. Создайте план, чтобы быстрее выплатить долг. Например, осуществляя минимальные платежи по всем своим долговым счетам, дополнительно платите по одному долгу с крупнейшими процентами больше денег, чтобы быстрее его погасить.

Найдите дополнительный источник дохода в выплате долгов. Это может быть продажа ненужных вещей или удаленная работа с малой нагрузкой. Также попробуйте снизить свои расходы.

После того, как вы полностью избавились долгов, старайтесь больше не занимать. Отдавайте предпочтение дебетовым карточкам вместо кредитных. Наполняйте свой запасной финансовый фонд, чтобы в случае необходимости обратиться к нему, а не к кредиторам.

Приумножайте свои сбережения

Когда вам удалось погасить все долги и даже собрать определенные сбережения, подумайте об их приумножения. Это можно сделать путем инвестирования. В инвестиции стоит вкладывать деньги, которые вы собрали на долгосрочную цель, ведь доход с такой деятельности можно получить нескоро.

Вы можете купить акции украинских или иностранных компаний. Об этом мы писали в статье "Как купить акции Apple, Google, Facebook или Tesla украинцам?". Или инвестировать в государственные облигации.

Также можно поставить деньги на депозит, правда их доходность начала падать в последнее время.

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Соблюдение всех этих шагов превратит ваши мечты в цели и наведет порядок в ваших финансах.