Помощь бизнесу от государства: немецкие компании смогут получать до 50 тысяч евро ежемесячно

Немецкие компании, у которых количество работников не превышает 250 человек, смогут получать помощь от государства в размере до 50 тысяч евро каждый месяц с июня и до конца 2020 года. Таким способом власти будут поддерживать средний и малый бизнес, который пострадал из-за коронавируса и не имеет возможности полноценно работать дальше.

О таком решении сообщил министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер, пишет Deutsche Welle. Так, в Министерстве экономики страны считают, что на эту программу финпомощи придется выделить 25 млрд евро до августа этого года.

Как получить помощь от государства

Для получения средств необходимо подать заявку. Это могут делать компании, физические лица-предприниматели и люди свободных профессий. Далее они должны доказать, что их доходы в течение двух месяцев – апреля-мая 2020 года – снизились на 60% и более по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Также будут рассматривать заявки от тех физических или юридических лиц, кто кто уже получил финансирование на федеральном или региональном уровнях.

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Как Германия помогает бизнесу?

В конце марта правительство Германии утвердило пакет антикризисных мер для поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса. В рамках этих мер было предусмотрено выделение 50 млрд евро на поддержку малых компаний, микропредприятий и самозанятых граждан.

В апреле в Германии утвердили еще одну программу финансовой помощи компаниям, что предусматривает предоставление кредитов представителям малого и среднего бизнеса.

В рамках этой инициативы предприятия, где работает от 11 до 50 человек, могут получить кредит от банков. Размер кредита – до 500 тысяч евро. Все гарантии в этом случае берет на себя государство.

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Интересные факты о поддержке компаний в Европе

Министр транспорта Великобритании еще на прошлой неделе рассказал о плане спасения бизнеса под названием "Project Birch". Этой программой предусмотрено, что государство будет покупать акции компаний. В то же время, такие действия будут осуществляться только в последнюю очередь.

Преимущество будут предоставлять предприятиям, чье банкротство нанесет значительный ущерб экономике государства.