Помощь бизнесу от государства: немецкие компании смогут получать до 50 тысяч евро ежемесячно
Немецкие компании, у которых количество работников не превышает 250 человек, смогут получать помощь от государства в размере до 50 тысяч евро каждый месяц с июня и до конца 2020 года. Таким способом власти будут поддерживать средний и малый бизнес, который пострадал из-за коронавируса и не имеет возможности полноценно работать дальше.
О таком решении сообщил министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер, пишет Deutsche Welle. Так, в Министерстве экономики страны считают, что на эту программу финпомощи придется выделить 25 млрд евро до августа этого года.
Как получить помощь от государства
- Для получения средств необходимо подать заявку. Это могут делать компании, физические лица-предприниматели и люди свободных профессий.
- Далее они должны доказать, что их доходы в течение двух месяцев – апреля-мая 2020 года – снизились на 60% и более по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.
- Также будут рассматривать заявки от тех физических или юридических лиц, кто кто уже получил финансирование на федеральном или региональном уровнях.
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Как Германия помогает бизнесу?
В конце марта правительство Германии утвердило пакет антикризисных мер для поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса. В рамках этих мер было предусмотрено выделение 50 млрд евро на поддержку малых компаний, микропредприятий и самозанятых граждан.
В апреле в Германии утвердили еще одну программу финансовой помощи компаниям, что предусматривает предоставление кредитов представителям малого и среднего бизнеса.
В рамках этой инициативы предприятия, где работает от 11 до 50 человек, могут получить кредит от банков. Размер кредита – до 500 тысяч евро. Все гарантии в этом случае берет на себя государство.
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Интересные факты о поддержке компаний в Европе
Министр транспорта Великобритании еще на прошлой неделе рассказал о плане спасения бизнеса под названием "Project Birch". Этой программой предусмотрено, что государство будет покупать акции компаний. В то же время, такие действия будут осуществляться только в последнюю очередь.
Преимущество будут предоставлять предприятиям, чье банкротство нанесет значительный ущерб экономике государства.