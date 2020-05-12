Последствия коронавируса: миллиардер Ричард Брэнсон продает долю в Virgin Galactic

Миллиардер Ричард Брэнсон продает долю в компании Virgin Galactic, основателем и генеральным директором которой он является. Бизнесмен хочет собрать 500 млн долларов для финансовой поддержки собственных предприятий, среди которых и авиаперевозчик Virgin Atlantic, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Миллиардера часто критиковали за то, что он пытался получить материальную помощь от государства, то есть за счет налогоплательщиков, сообщает BBC. Эти деньги Брэнсон хотел направить на развитие Virgin Atlantic в условиях коронавируса.

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Однако сэр Ричард решил продать часть своего бизнеса по космическому туризму.

В Virgin Group заявили, что деньги от продажи пойдут на поддержку их компаний, попавших под "беспрецедентное влияние" COVID-19.

Так, на прошлой неделе представители авиакомпании Virgin Atlantic заявили, что вынуждены уволить более 3000 работников и прекратить свою деятельность в международном аэропорту Великобритании "Гэтвик".

Еще одно предприятие, входящее в Virgin Group Ричарда Брэнсона, Virgin Australia, перешло во внешнее управление. Один из крупнейших авиаперевозчиков Азиатско-Тихоокеанского региона больше не способен самостоятельно функционировать и сообщил о банкротстве. Через коронавирус компания вынуждена были прекратить осуществление полетов.

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В апреле Ричард Брэнсон, которому принадлежит 51% Virgin Atlantic, заявил, что выставит под залог свой роскошный особняк на острове Некер в Карибском море. Компания собирается взять кредит от правительства Великобритании, который, как сообщают, составляет около 500 млн фунтов.

Переговоры по кредиту с британским правительством еще продолжаются. В то же время, Virgin Atlantic, которая является частной компанией, сосредоточилась параллельно на дискуссиях с инвесторами. В состав потенциальных инвесторов входят такие частные фирмы, как Greybull Capital и Apollo Global Management.

Из-за значительных затрат, вызванных беспрецедентными рыночными условиями, которые принес нам кризис COVID-19, мы изучаем новые варианты получения дополнительного внешнего финансирования,

– отметил пресс-секретарь Virgin Atlantic.