Превзойти Tesla: стоимость акций Virgin Galactic достигла рекордной отметки

Акции частной космической компании Virgin Galactic начали расти в цене так же быстро, как и в случае с Tesla.

В среду, 19 февраля, стоимость ценных бумаг компании миллиардера Ричарда Брэнсона, увеличилась на 23,3%, сообщает CNBC. В результате цена одной акции Virgin Galactic достигла рекордного числа – 37,35 доллара.

Такой резкий скачок курса акций космической фирмы можно сравнить с тем, как стремительно росла стоимость ценных бумаг Tesla. В частности, в пятницу, 14 февраля, акции компании Илона Маска выросли в цене на 21%, а во вторник, 18 февраля, на 5%.

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Объем торгов ценными бумагами Virgin Galactic в течение последней недели увеличился.

До вторника, 18 февраля, результаты торгов для компании заканчивались продажей в среднем 12 млн акций в день. Во вторник Virgin Galactic продала 104,1 млн акций, а в среду, 19 февраля, – 81,2 млн ценных бумаг.

Космическая компания начала торговать акциями только несколько месяцев назад. Однако вместо традиционной публичной продажи или прямого листинга ценных бумаг, Virgin Galactic объединилась с компанией Hedosophia.

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Реакция инвесторов и представителей рынка

Американский инвестор Джим Крамер заявил, что период стремительного роста стоимости ценных бумаг Virgin Galactic – "демонстрирует то, что может произойти, когда слишком много людей круглосуточно хотят покупать акции".

Это невозможно остановить, и такие процессы, как правило, заканчиваются плохо, – прокомментировал ситуацию Крамер.

Представители финтех-компании SoFi тоже заявили, что вторник, 18 февраля, "был активный на фондовых биржах". Ведь предприятию также удалось продать самое большое количество ценных бумаг за всю историю своей деятельности.

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По данным торговой платформы TD Ameritrade, в январе Virgin Galactic вошла в число самых популярных брендов, в ценные бумаги которой активно вкладывали деньги инвесторы.

Американская финансовая компания Fidelity тоже сообщила CNBC, что во вторник акции Virgin Galactic торговались лучше.

Virgin Galactic VS Tesla: что общего

Скачок цены акции космической компании на 162% с начала 2020 года превысил грандиозный рост производителя электромобилей. Так, стоимость ценных бумаг Tesla выросла на 105% с начала года. Однако, кроме сходства доходов от продажи акций, у компаний есть еще одна общая черта, которая позволяет объяснить, почему они ведут "спекулятивные игры" на фондовом рынке.

В частности, деятельность этих предприятий ориентирована на развитии технологий будущего. Tesla является мировым производителем электромобилей и аккумуляторов к электрическим транспортных средств. А Virgin Galactic развивает сферу космического туризма. Таким образом, обе компании торгуют тем, на чем смогут зарабатывать в будущем. Однако это сферы еще не достаточно освоены, и не факт, что они будут приносить большие доходы.