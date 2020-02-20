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Превзойти Tesla: стоимость акций Virgin Galactic достигла рекордной отметки

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Акции Virgin Galactic рекордно выросли в цене / Facebook

Акции частной космической компании Virgin Galactic начали расти в цене так же быстро, как и в случае с Tesla.

В среду, 19 февраля, стоимость ценных бумаг компании миллиардера Ричарда Брэнсона, увеличилась на 23,3%, сообщает CNBC. В результате цена одной акции Virgin Galactic достигла рекордного числа  37,35 доллара.

Такой резкий скачок курса акций космической фирмы можно сравнить с тем, как стремительно росла стоимость ценных бумаг Tesla. В частности, в пятницу, 14 февраля, акции компании Илона Маска выросли в цене на 21%, а во вторник, 18 февраля, на 5%.

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Объем торгов ценными бумагами Virgin Galactic в течение последней недели увеличился.

До вторника, 18 февраля, результаты торгов для компании заканчивались продажей в среднем 12 млн акций в день. Во вторник Virgin Galactic продала 104,1 млн акций, а в среду, 19 февраля,  81,2 млн ценных бумаг.

Космическая компания начала торговать акциями только несколько месяцев назад. Однако вместо традиционной публичной продажи или прямого листинга ценных бумаг, Virgin Galactic объединилась с компанией Hedosophia.
 

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Реакция инвесторов и представителей рынка

Американский инвестор Джим Крамер заявил, что период стремительного роста стоимости ценных бумаг Virgin Galactic  "демонстрирует то, что может произойти, когда слишком много людей круглосуточно хотят покупать акции".

Это невозможно остановить, и такие процессы, как правило, заканчиваются плохо, – прокомментировал ситуацию Крамер.

Представители финтех-компании SoFi тоже заявили, что вторник, 18 февраля, "был активный на фондовых биржах". Ведь предприятию также удалось продать самое большое количество ценных бумаг за всю историю своей деятельности.
 

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По данным торговой платформы TD Ameritrade, в январе Virgin Galactic вошла в число самых популярных брендов, в ценные бумаги которой активно вкладывали деньги инвесторы.

Американская финансовая компания Fidelity тоже сообщила CNBC, что во вторник акции Virgin Galactic торговались лучше.

Virgin Galactic VS Tesla: что общего

Скачок цены акции космической компании на 162% с начала 2020 года превысил грандиозный рост производителя электромобилей. Так, стоимость ценных бумаг Tesla выросла на 105% с начала года. Однако, кроме сходства доходов от продажи акций, у компаний есть еще одна общая черта, которая позволяет объяснить, почему они ведут "спекулятивные игры" на фондовом рынке.

В частности, деятельность этих предприятий ориентирована на развитии технологий будущего. Tesla является мировым производителем электромобилей и аккумуляторов к электрическим транспортных средств. А Virgin Galactic развивает сферу космического туризма. Таким образом, обе компании торгуют тем, на чем смогут зарабатывать в будущем. Однако это сферы еще не достаточно освоены, и не факт, что они будут приносить большие доходы.

Автор: Татьяна Панасюк
Теги: Tesla Финансы Фондовый рынок Новости компаний Инвестиции Акции глобальных компаний
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