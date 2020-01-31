Прибыли Amazon бьют рекорды: акции компании превысили 2 тыс. долларов

Компания Amazon сообщила о своих доходах за четвертый квартал 2019 года. Доход гиганта электронной коммерции превзошел все прогнозы аналитиков, достигнув 87,4 миллиардов долларов.

Новость о высоком доходе Amazon повлияла на рост стоимости ценных бумаг американской компании, пишет Business Insider.

Так, стоимость акции увеличилась примерно на 11% (203 долларов), достигнув 2,1 тыс. долларов (впоследствии курс скорректировался).

Ключевые финансовые показатели Amazon за четвертый квартал 2019 года:

Прибыль компании: 87,4 млрд долларов вместо ранее прогнозируемых 86 млрд долларов.

вместо ранее прогнозируемых 86 млрд долларов. Прибыль на одну акцию: 6,47 доллара вместо ранее прогнозируемых 4,04 доллара.

Такие числа свидетельствуют, что значительные инвестиционные расходы Amazon за последний год вполне окупились. Прирост доходов компании на 21% также превысил ожидания аналитиков Уолл-стрит. В прошлом году интернет-гигант потратил около 3 млрд долларов для сокращения времени доставки товаров покупателям, а также развития своих облачных сервисов AWS (Amazon Web Services).

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Главный финансовый директор Amazon Брайан Олсавски во время пресс-звонка в четверг заявил, что финансовые расходы компании, осуществленные в течение четвертого квартала, оказались меньшими, чем ожидалось.

Мы становимся эффективнее, как в наших методах транспортировки и доставки товаров, так и в сортировке продукции на складах,

– добавил Брайан Олсавски.

Если Amazon сохранит такие темпы роста своих доходов, компания может превзойти рыночную капитализацию в 1 трлн долларов, которую она достигла в 2018 году. Однако инвесторы все чаще выражают недовольство по снижению спроса пользователей на сервисы AWS, а также значительными затратами на их развитие.

Amazon входит в топ-10 самых дорогих брендов мира. Это один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса, крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через Интернет.