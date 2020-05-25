Как привлечь 10 млн долларов на строительство инновационного жилья: интересный пример

Американский стартап United Dwelling привлек 10 млн долларов от ряда инвесторов, среди которых был венчурный фонд Alpha Edison. Предприятие строит жилье за ​​собственные средства, после чего сдает его в аренду.

United Dwelling планирует построить сотни объектов площадью около 34 квадратных метров, пишет Crunchbase. Таким образом, компания планирует продемонстрировать, как можно решить жилищный вопрос благодаря строительству смарт-помещений. А в случае United Dwelling, предприятие будет строить компактные дома-студии, что и заинтересовало инвесторов.

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Сначала компания хотела трансформировать гаражи под жилые помещения. Однако вскоре специалисты United Dwelling поняли, что проще будет построить новый дом.



Так выглядит смарт-дом United Dwelling / Фото Crunchbase

Принцип работы американской компании

Компания занимается строительством полностью за собственные средства и не берет плату с владельца земельного участка, где проходят все работы.

Далее предприятие сдает построенный дом в аренду. Все заработанные деньги она делит с владельцем участка.

Кроме того, собственник земельного участка может выкупить дом за 88 тысяч долларов.

Компания уже имеет собственную базу данных арендаторов земельных участков. Поэтому эти сведения она будет использовать для поиска потенциального места для строительства смарт-домов. Для начала United Dwelling будет реализовывать свои планы по строительству жилья под аренду в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Впоследствии компания хочет расширить количество штатов, в которых развивался бы ее бизнес.

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Что известно о United Dwelling? Компания основана в 2018 году инвестором Стивеном Дитцом, который также вложил деньги в популярную сегодня сеть кофеен Starbucks и ритейлера Costco. На протяжении всего времени своего существования стартап привлек 12,2 млн долларов.