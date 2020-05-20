Производитель медтехники Inari Medical готовится к IPO: чего ожидать от выхода компании на биржу

IPO проводят компании, которые хотят привлечь финансирование для своего развития и готовы к публичной работе на рынках. Выход на IPO означает, что фирма значительно выросла и может заинтересовать инвесторов. Об IPO 2020 рассказывают аналитики "Фридом Финанс". И на этот раз эксперты компании проанализировали деятельность Inari Medical.

21 мая состоится IPO американского предприятия Inari Medical, которое занимается изготовлением минимально инвазивных устройств для лечения венозных заболеваний. Подробно о деятельности этой компании, ее ключевые финансовые показатели и чем она может быть привлекательна для инвесторов – читайте в обзоре "Фридом Финанс" для 24 канала.

Подборка материалов об IPO компаний 2020 года:



Агрегатор страховых услуг SelectQuote выходит на IPO: что надо знать инвесторам



Новички на бирже: перспективная техкомпания Procore выходит на IPO



​На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков

Inari Medical: основные факты о компании и ее продукции

Продукты компании были использованы для лечения более 8500 пациентов в 600 больницах США. В 2019 году было проведено более 4600 процедур, а в первом квартале 2020 года – 2400 процедур.

Привлеченные средства от IPO будут использованы для дальнейшего финансирования продуктов, исследований и расширения коммерческой деятельности.

Продукты Inari Medical созданы для специфических характеристик венозной системы и лечения тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии.

Первый продукт, ClotTriever, получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в феврале 2017 года и используется для удаления сгустков из периферических кровеносных сосудов и лечения пациентов с тромбозом вен. ClotTriever использовался для лечения более 3500 пациентов.

получил одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в феврале 2017 года и используется для удаления сгустков из периферических кровеносных сосудов и лечения пациентов с тромбозом вен. Второй продукт FlowTriever – это первая система тромбэктомии для лечения легочной эмболии. Сама система используется для нехирургического удаления тромбов и эмболии из кровеносных сосудов. В мае 2018 года было получено разрешение от FDA, и с тех пор лечение прошло более 3200 пациентов.

Оценка потенциального рынка

Венозный тромбоэмболизм является основной причиной смерти и инвалидности во всем мире и третьим наиболее распространенным сосудистым заболеванием в США после инфаркта и инсульта. В США ежегодно встречается около 1 миллиона человек с венозным тромбоэмболизмом, что приводит к 296 тыс. смертей, а расходы на лечение составляют около 10 млрд долларов ежегодно. В результате Inari Medical оценивает свой потенциальный рынок в 3,6 млрд долларов.

По теме: Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать

Что нужно знать о финансовых показателях Inari Medical

1. Выручка компании. По состоянию на 2019 темпы роста составляли +649%. Главными драйверами такого роста стали увеличение количества проданных товаров и повышение средней цены реализации.

В течение первого квартала 2020 выручка компании выросла на 288,1%. Этому способствовали также увеличение количества проданных продуктов и средней цены реализации.



Динамика роста выручки / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных Inari Medical

2. Основные показатели маржинальности бизнеса. Валовая маржа демонстрирует рост с 61% в 2018 году до 88% в 2019 году и до 90% за первый квартал 2020 года. Главные драйверы роста валовой маржи – увеличение средних цен реализации продукции и улучшения операционного левериджа.

Показатели EBIT выросли с -134% в 2018 году до 2% в 2019 году на фоне снижения себестоимости с 19% до 12% от выручки, R&D – с 58% до 14% и SG&A – с 157% до 73%.

В первом квартале 2020 показатели EBIT маржи выросли до 15% благодаря снижению затрат на себестоимость с 12% от выручки в 2019 году до 10% в первом квартале 2020 года, SG&A с 73% до 61% и R&D с 14% до 11%.



Основные индикаторы маржинальности бизнеса, % / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных Inari Medical

3. Денежный поток. В течение последних двух лет компания сгенерировала наличные за счет своей финансовой деятельности.

Интересно: Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет

Оценка Inari Medical: что прогнозируют аналитики "Фридом Финанс"

Снижение темпов роста выручки с 649% в 2019 году до 5% к 2029 году. Эксперты "Фридом Финанс" прогнозируют, что выручка компании вырастет с 51 млн долларов в 2019 году до 1,061 млрд долларов в 2029 году.



Прогноз темпов роста компании / Визуализация "Фридом Финанс" на основе данных Inari Medical

Выручка от продуктов

ClotTriever. В 2018 году выручка от ClotTriever составляла 41% от всего объема выручки компании, в 2019 году – 38% и за первый квартал 2020 – 37%.

В первом квартале 2020 года выручка от ClotTriever составила 9,97 млн долларов, на фоне этого мы ожидаем снижения темпов роста в 2020 году до 119% против 594% в 2019 году, выручку на уровне 43 млн долларов. В будущем мы ожидаем замедления роста с 11,9% до 1% к 2029 году, а выручка от ClotTriever к 2029 году составит 185млн долларов против 19 млн долларов в 2019 году,

– подытожили во "Фридом Финанс".

FlowTriever. В 2018 году выручка от FlowTriever составляла 59% от всей выручки, несмотря на то что продукт был одобрен FDA только в мае 2018 года. В 2019 году выручка от FlowTriever составила 62% и 63% в первом квартале 2020 года.

Прогноз экспертов:

Замедление роста с 687% в 2019 году до 137% в 2020 прогнозном году.

Снижение темпов роста до 6% к 2029 году.

Выручка от FlowTriever к 2029 году составит 876 млн долларов против 32 млн долларов в 2019 году.

Общая выручка Inari Medical до 2029 года – 1,061 млрд долларов.

Маржа в 14% на уровне среднеотраслевых значений

Мы заложили продолжение тренда роста маржи EBIT с 8% в 2019 году до 14% к 2029 году, что соответствует среднеотраслевым значением,

– отмечают эксперты "Фридом Финанс".

Какой финальный расчет стоимости и потенциала EV, или сумма стоимости прогнозного (67 млн ​​долларов) и зрелого (903 млн долларов) периодов, составит 998 млн долларов.



Учитывая приведенную стоимость капитализированной аренды и долга на 3 млн долларов, поступлений от IPO на 110 млн долларов, наличные на счетах в 47 млн долларов и стоимость опционов в 58 млн долларов, собственный капитал Inari Medical можно оценить в 1,904 млрд долларов.



Учитывая 46,1 млн акций после IPO, целевая цена на 1 акцию равна 23,2 доллара. Потенциал к верхней границе IPO в 16 долларов составляет 45%.

Риски: профподготовка, FDA и конкуренция