Производство в США снизилось до уровня 1946 года из-за пандемии: что прогнозируют экономисты

Американские заводы подверглись наибольшему с 1946 года месячному замедлению своих мощностей. Тогда производство в США сократилось на фоне завершения Второй мировой войны.

На этот раз заводы в Соединенных Штатах прекратили или замедлили производство из-за пандемии коронавируса, пишет CNN.

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Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС), индекс промышленного производства в США в марте снизился на 5,4%. Ведь ряд заводов и фабрик, в частности, предприятия, которые производят автомобили, самолеты, вынуждены были временно остановить деятельность для безопасности своих работников.

Стоит отметить, что индекс промышленного производства учитывает объемы производственных мощностей ряда отраслей – горнодобывающей, энергетической, газовой.

Итак, нынешнее падение объемов производства в США стало крупнейшим с января 1946 года, когда американские отрасли промышленности находились на стадии переориентации на потребителей после окончания Второй мировой войны.

Производственные мощности, вероятно, будут снижаться еще в апреле из-за прекращения работы ряда предприятий в связи с распространением коронавируса. Кроме того, спрос на отдельную продукцию в условиях пандемии практически отсутствует, поэтому нет необходимости в деятельности некоторых заводов и фабрик,

– утверждают экономисты Citi Эндрю Холленхорст и Вероника Кларк.

Так, в 1946 году наибольшее снижение индекса производственных мощностей в США – на 6,3% – было зафиксировано в феврале 1946 года.



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Слабые мартовские показатели продемонстрировали, насколько низкий уровень спроса и предложения в сочетании с карантинными ограничениями помешали промышленному сектору США, заявил главный экономист ING Джеймс Найтли.



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