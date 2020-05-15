Развлечения в виртуальной реальности: Apple приобрела VR-стартап

Компания Apple подтвердила информацию о покупке калифорнийского стартапа NextVR, который специализируется на трансляции концертов и спортивных событий в режиме виртуальной реальности.

Техгиагант отказался объявлять сумму или конкретные условия сделки, пишет PYMNTS. Однако по оценке издания 9to5Mac.com, стартап обошелся Apple в 100 млн долларов.

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По словам пресс-секретаря компании-производителя iPhone, Apple "периодически покупает небольшие технологические компании, и, как правило, ни с кем не обсуждает цель или планы".

Приобретение NextVR – это еще один признак интереса Apple к технологиям виртуальной и дополненной реальности. Однако пока непонятно, как купертиновский гигант будет использовать сервисы стартапа. Ведь кроме программного обеспечения на базе дополненной реальности, которое позволяет владельцам iPhone исследовать Вселенную, не покидая собственный дом, компания больше не анонсировала никаких планов относительно других новых инноваций.

Сделка по приобретению NextVR является третьей для Apple в этом году. Ранее производитель iPhone приобрел Voysis, ирландский стартап, специализирующийся на улучшении функционирования голосовых помощников, а также Dark Sky, мобильное приложение с прогнозами погоды.

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Как стало известно, на этой неделе NextVR закрыл все свои офисы в Ньюпорт-Бич, штате Калифорния.

NextVR жвигается в новом направлении. Спасибо нашим партнерам и поклонникам со всего мира за роль, которую мы сыграли в создании этой удивительной платформы для занятий спортом, музыкой и развлечений в виртуальной реальности,

– говорится на сайте стартапа.

NextVR: что нужно знать о компании